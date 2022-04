Princ Harry bo zelo verjetno v knjigi obračunal s Camillo

Jeseni se obeta izid težko pričakovane biografije princa Harryja, v kateri naj bi razkril precej podrobnosti iz svojega otroštva, tudi tiste manj prijetne. Dejal je sicer, da bo le povedal svojo plat zgodbe, s čimer pa ni pomiril nekaterih kraljevih, ki se bojijo, da jih bo predstavil v negativni luči ali razkril katero od njihovih skrivnosti.

A če se kraljici Elizabeti II. menda ni bati, da bi jo njen ljubljeni vnuk očrnil, to menda ne velja za njegovo mačeho Camillo. Tako vsaj meni Tina Brown, ki že leta sodeluje s kraljevo družino, o pokojni princesi Diani je napisala tudi biografijo.

Opazoval jo je s sovraštvom

Kot pravi Brownova, Harry namreč Camille enostavno ne prenese in v nasprotju z bratom Williamom, ki je vsaj v javnosti do vojvodinje izjemno prijazen, se nikoli ni sprijaznil s tem, da jo je oče vzel za ženo, prav tako se mu ne zdi prav, da bo nekoč postala kraljica.

Harry in Meghan sta se jima pred leti pridružila na enem samem dogodku. FOTO: Reuters

»William je bil besen, ko je Meghan javno napadala Kate, čeprav je dobro vedela, da slednja ničesar ne sme javno komentirati. Takšna so pač pravila, ki veljajo za kraljico in druge člane njene družine. A to ni bilo nič, ne predstavljam si, kako bo odreagiral, ko izide bratova knjiga,« pravi Brownova in dodaja, da Kate najbrž ne bo Harryjeva tarča, saj 37-letnik svojo svakinjo spoštuje, lahko pa se zgodi, da se bo lotil brata, in vsekakor mu ne uideta Charles in Camilla, kar kraljeve seveda močno skrbi.

Brownova pravi, da je iz ust nekdanjega zaposlenega na dvoru izvedela, da je bilo treba ogromno prepričevanja, da so Harryja pred leti sploh spravili v isti prostor s Camillo, pa še takrat je stal, kolikor je bilo mogoče daleč od nje ter jo ves čas opazoval z neprikritim sovraštvom.

»Harry se ni niti trudil, da bi jo sprejel. Morda, ker mu ni bilo treba. William in Kate morata misliti na ugled in javno podobo kraljevih, hočeta ali ne, občasno se s Charlesom in Camillo znajdeta na istih dogodkih, zato Williamu ni preostalo drugega, kot da pozabi na zamere. Harry pa tega ni mogel ali želel storiti in z leti so postajale vse večje,« pravi Brownova, ki sicer meni, da bi bilo za vse boljše, če bi Harry poiskal strokovno pomoč in poskušal popraviti njun odnos.

Tudi če bo svoj gnev zdaj izlil na papir, ne bo to ničesar rešilo. Lahko se le še bolj zameri svoji družini, česar pa si, roko na srce, ne more privoščiti.

»Tudi če bo svoj gnev zdaj izlil na papir, ne bo to ničesar rešilo. Lahko se le še bolj zameri svoji družini, česar pa si, roko na srce, ne more privoščiti,« je prepričana Tina Brown.