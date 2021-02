Želja se Dustinu na smrtni postelji ni izpolnila

Zaslovel je s srednješolsko humoristično nanizanko Mulci.

Ni spoznal idola

Skupnih trenutkov z Dustinom pred kamero sta se spomnila Mario Lopez in Mark-Paul Gosselaar.

Štiri mesece v ječi

Odlašal z obiskom zdravnika Raka v zadnjem stadiju so mu odkrili šele pred dobrimi tremi tedni. A da je nekaj narobe, naj bi Dustin vedel ali vsaj slutil že dlje časa. Njegov prijatelj Dan, ki je bil z njim vse do zadnjega, je namreč dejal, da je že nekaj časa hodil naokoli s precejšnjo bulo na vratu, a da je z obiskom zdravnika odlašal do zadnjega, saj ni želel, da bi ga s to vidno izboklino kdo fotografiral in sliko objavil na spletu. "Strah ga je bilo zasmehovanja. Vseskozi je bil namreč tarča javnega posmeha, kar je precej bedno. Zato je tako dolgo odlašal s tem, da si poišče zdravniško pomoč."

Vsega je bilo konec, še preden se je dobro začelo. Morda tudi k sreči, saj mu je bilo tako prihranjenega ogromno trpljenja. S tem se tolažijo vsaj družina in prijatelji nekdanjega otroškega zvezdnika, ki so mu zdravniki pred tremi tedni diagnosticirali raka na pljučih, zdaj, star le 44 let, pa je boj že izgubil. »Dustin ni trpel. Prihranjeno mu je bilo ležanje v bolnišnični postelji, ko bi se utapljal v bolečinah, proti katerim mu ne bi znali pomagati. Za vsaj to smo hvaležni,« je njegov predstavniksporočil žalostno novico, ki je v srce zadela Dustinove nekdanje igralske kolege, četudi so se jim poti že davno razšle.»Pogrešali te bomo. Krhkost življenja je nekaj, kar nam nikoli ne sme biti samoumevno,« se je njegovemu spominu poklonil, podobno pa je Diamondova prezgodnja in nenadna smrt na krhkost življenja opomnila tudi, zvezdnico serije Beverly Hills, ki so se ji poti z Dustinom in Lopezom križale pri najstniški situacijski komediji Mulci (Saved by the Bell).Januarja so Dustina zaradi bolečin po vsem telesu urgentno odpeljali v bolnišnico, tam pa so mu zdravniki postregli s tako rekoč smrtno obsodbo. Rak na pljučih v četrtem stadiju, pri čemer so mu napovedali, da ima pred sabo samo še nekaj tednov življenja ali pa tja do dveh let. A kljub črnim napovedim so njegovi prijatelji vseeno upali na čudež. A zaman. »Mislili smo, da ima še vsaj pet mesecev,« je dejal njegov prijatelj, ki je bil ob Dustinu v njegovih poslednjih izdihljajih.»Pripravljal se je na odhod v hospic. Bil sem ob njem, sedel ob bolnišnični postelji. Bil je tiho, ni mogel govoriti. Že dihal je komaj.« Do tistega trenutka, ko je nehal dihati, se spominja Dan, še vedno v šoku, hkrati pa poln obžalovanja, da prijatelju ni mogel izpolniti njegovih poslednjih želja. Želel si je namreč ogledati razstavo Vojne zvezd v zabaviščnem parku Walt Disney World na Floridi in osebno spoznati svojega idola, basista v metalski glasbeni skupini Tool. A mu je za to zmanjkalo časa.Dustinovo življenje se je začelo precej fantastično. Tako so verjetno mislili njegovi vrstniki, morda nekoliko zavistni, ko je leta 1988 pri 11 letih pri oddaji Good Morning Miss Bliss na otroškem televizijskem kanalu Disney Channel dobil vlogo piflarskega šolarja Screecha, družbeno nekoliko okornega ljubitelja računalnikov, ki ga je že leto pozneje igral tudi v humoristični nanizanki Mulci, ki je postala uspešna franšiza s še dvema najstniškima filmoma. Pri seriji in filmih pa je bil Diamond znova v vlogi Screecha, ki ga je igral do svojega 23. leta.»Najtežji del tega, da postaneš otroški zvezdnik, je, da plačaš s svojim otroštvom. Tega v resnici sploh nimaš,« pa je slabšo plat zvezdništva opisal Diamond, ki ga je po koncu Mulcev potegnilo v spiralo slabih odločitev. Že eno leto po koncu serije je bil namreč prisiljen razglasiti osebni stečaj. Nato je režiral pornografski film Screeched – Saved by the Smell in tudi igral v njem, četudi je pozneje priznal, da je bil na posnetku v resnici njegov dvojnik. Zaradi zamujanja pri plačilu davkov in hipoteke se je večkrat znašel na sodišču, barski pretep pa ga je leta 2014 za štiri mesece spravil v zapor. »Bilo je precej strašno, ko sem se znašel v zaporniškem okolju. A sem spoznal, da če se za zidovi držiš vseh pravil, lahko odideš nepoškodovan.«