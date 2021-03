Želi se ozdraviti nasilnega vedenja

Mnogi menijo, da za kariero Armieja Hammerja ni več rešitve. FOTO: Vittorio Zunino Celotto/ getty images

Zavrača očitke nasilja

Na rehabilitacijski kliniki bo ostal, dokler ne razreši svojih težav.

FKA Twigs toži bivšega zaradi nasilja, zlorabe in okužbe s spolno prenosljivo boleznijo. FOTO: Handout Press Release

Čigava kariera bo preživela?

Tudi v razmerju s Karolyn Pho ni znal krotiti svoje eksplozivne narave. FOTO: Blanco-mdx/x17online.com

seje sklenil za nekaj časa osredotočiti le nase. »Poiskal si je pomoč, za katero si je priznal, da jo potrebuje,« je vir izdal, da je težavni zvezdnik že pred petimi tedni vkorakal v rehabilitacijsko kliniko, od koder bo odšel šele, ko bodo strokovnjaki in on sam lahko mirne vesti dejali, da mu je uspelo postaviti trdne temelje novega življenja.Katero vrsto pomoči si je hollywoodski težkokategornik poiskal in katere težave je sklenil odpraviti, sicer ni znano, ni pa nikakršna skrivnost, da je LaBeoufova nadvse barvita preteklost prepojena z obiski klinik za zdravljenje alkoholizma, aretacijami zaradi nasilnih izbruhov in pretepov, najbolj nedavno, pred približno le dvema mesecema, pa ga je na zatožno klop zaradi spolne, telesne in duševne zlorabe zvleklo še bivše dekle, pevkaDecembra je zabobnelo. FKA Twigs je na nekdanjega ljubimca pokazala s prstom kot na ljubosumnega nasilneža, ki se je ves čas njunega razmerja nad njo izživljal, zaradi strahu pa si ga niti ni upala zapustiti. Šele s pomočjo terapevta je zbrala pogum, da je po enem letu vendar odkorakala iz toksičnega razmerja. A je nato o tem molčala, predvsem zaradi sramu, ki pa ga je nedavno premagalo zavedanje, da lahko podobno, kot je počel njej, dela vsaki naslednji ljubimki.Zato je stopila pred bivšega in zahtevala, da si poišče strokovno pomoč! Kar pa naj bi LaBeouf gladko zavrnil, zaradi česar se je FKA Twigs odločila za javno priznanje in tožbo zaradi fizičnega, spolnega in čustvenega nasilja, ob tem pa še, da jo je okužil s spolno prenosljivo boleznijo, ki jo je pred njo skrival. »Moj varovanec zanika vse in vsako izmed obtožb, ki jih je proti njemu vložila FKA Twigs,« pa se je zdaj oglasil zvezdnikov odvetnik in dodal, da bo v njegovem imenu od pevke zahteval, da poravna vse sodne in tudi igralčeve odvetniške stroške.Obtožbe bivše ljubimke zdaj morda zanika, je pa nemudoma v luči škandala, sploh ko ga je s podobnimi obtožbami udarilo še drugo bivše dekle, vseeno priznal, da njegova vest ni povsem čista. »Ne morem govoriti v imenu drugih, ne vem, kako so se ob mojem vedenju počutili. A dolgo sem slabo ravnal tako sam s seboj kot z ljudmi, ki so mi blizu. Tega me je sram in mi je žal, če sem koga prizadel. Toda mnogi očitki vseeno ne držijo,« je dejal. Nekoliko pozneje, a tudi še v iztekanju lanskega leta, se je oglasil zvezdnikov odvetnik»Shia potrebuje pomoč in se tega zaveda. Zato dejavno iščemo najustreznejši, intenziven in dolgoročen program zdravljenja, ki ga nujno potrebuje.« Kar je očitno našel pred več kot petimi tedni.Zdravljenja se je lotil resno, saj se za nedoločeno prihodnost ni zavezal nobenemu filmskemu projektu, začasno pa je pretrgal stike z agencijo Creative Artists Agency, ki ga je doslej zastopala. Čas, energijo in pozornost je torej sklenil nameniti le zdravljenju. In morebiti ga je k temu spodbudila tudi zahteva FKA Twigs, da si poišče strokovno pomoč, četudi je to tedaj zavrnil.V teh dneh zabavno industrijo pretresa več škandalov zaradi zlorabe, LaBeouf pa jo je, vsaj doslej, odnesel najbolje. Kljub tožbi zaradi nasilja mu agencija CAA, ki ga je zastopala, namreč ni obrnila hrbta. Sam je namreč z njo pretrgal stike in sklenil narediti daljši karierni premor.Nasprotno sta sodelovanje ztakoj, ko so na plan privrele obtožbe izživljanja nad bivšim dekletom, prekinili tako njegova glasbena založba Loma Vista Recordings kot agencija CAA, podobno prosti pad doživlja kariera igralca, ki naj bi sanjaril o sadomazohizmu, pomešanem s kanibalizmom. Hammer namreč ni izgubil le več filmskih projektov, ki bi jih kmalu moral začeti snemati, s seznama varovancev ga je takoj črtala tudi njegova agencija WME, ki je v sedmerici najvplivnejših v Hollywoodu.