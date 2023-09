S kavarno z marihuano so se mu uresničile najstniške sanje

Železni Mike. Ta vzdevek si je na vrhuncu športne kariere s surovo močjo in jeklenimi pestmi prislužil boksarski šampion Mike Tyson, čeprav resnici na ljubo njegovo telo pač ni iz nepremagljivega ali neuničljivega železa. Tudi on je namreč čutil bolečine udarcev, krvavel in si celil med spopadi v boksarskem ringu polomljene kosti. Prestal je nič koliko operacij, si bolečine lajšal s tabletami, nato pa je po enem od posegov odkril blagodejne učinke marihuane in, še natančneje, olja​ CBD.

»Tepel sem se več kot 20 let, kar se mojemu telesu več kot pozna. Po dveh operacijah pa sem, da si pomirim živce, uporabil marihuano, in bolečine so izginile!« Prav to spoznanje je tlakovalo njegovo pot k novi karieri, ki se je je lotil v športnem pokoju. Začel je namreč posel s pridelavo indijske konoplje, leta 2016 je postal ponosni lastnik 40 hektarjev velikega ranča z marihuano v Kaliforniji, zdaj pa je imperij zelene omame obogatil še z odprtjem kavarne v središču Amsterdama.

V športnem pokoju je začel posel z marihuano. FOTO: Ahmed Yosri Reuters

Coffeeshop Tyson 2.0, torej lokal, v katerem je dovoljena prodaja marihuane oziroma izdelkov iz kanabisa za osebno uporabo, je vrata odprl že marca. Zdaj je zvezdnik še uradno tudi sam odprl svojo nizozemsko kavarno. Na Spuistraatu v bližini rdeče četrti se je zbrala množica njegovih oboževalcev in radovednežev, Tyson je svečano prerezal trak, njegovi najbolj zagreti oboževalci pa so si lahko izborili tudi srečanje z idolom na štiri oči. A so morali premagati kar več ovir. V boksarjevem lokalu so morali za to ali ono porabiti vsaj 95 evrov, z računom so dobili tudi srečko, če je bila v žrebu izbrana njihova številka, pa so se s Tysonom lahko srečali, slikali in si izmenjali besedico ali dve.

Na polno kadi

Z odprtjem amsterdamske kavarne so se nekdanjemu svetovnemu prvaku v težki kategoriji, ki je leta 2020 priznal, da pokadi za približno 38.000 evrov marihuane na mesec, uresničile sanje. »To sem si vedno želel. Kot najstnik sem bil velikokrat v Amsterdamu in vedno sem si želel biti del posla s konopljo,« je dejal, a poudaril, da trave nikoli ni kadil kar tako, ampak je bila zanj vselej sredstvo proti bolečinam. »V športni karieri nikoli nisem kadil trave, zdaj pa jo uporabljam izključno zaradi poškodb, ki sem jih doživel med kariero.«

Blagovno znamko konoplje Tyson 2.0 je sicer zagnal oktobra 2021 v sodelovanju s podjetnikom Chadom Bronsteinom, odprtje kavarne v Amsterdamu pa je prvi Tysonov podjetniški podvig na evropskem trgu. In nedvomno ji je dal svoj precej osebni pečat, saj v njej ni mogoče dobiti le marihuane, tako imenovanih cookijev, to so piškotki s kanabioidi, ter drugih izdelkov, ki jih najdete po amsterdamskih cooffeeshopih.

Spopad Mika in Evanderja z zloglasnim ugrizom je postal del športne zgodovine. FOTO: Reuters

Zdaj lahko vsak ugrizne v Holyfieldovo uho – v obliki bombona. FOTO: Press/tyson 2.0

Boksarja je v Amsterdamu pričakala večstoglava množica. FOTO: Osebni Arhiv

Že jeseni lani se je namreč povezal z verjetno najslavnejšim tekmecem Evandrom Holyfieldom, ki mu je med boksarsko tekmo leta 1997 razvpito odgriznil košček ušesa. In v spomin na to dejanje lahko v njegovi kavarni dobite tudi gumijasti bombon v obliki ušesa. Seveda tudi temu užitnemu »svetemu ušesu« manjka košček kot Holyfieldu. Tyson je bil zaradi zloglasnega ugriza diskvalificiran.