Železna lady je spet samska

Njegove hlače prestopi

Če bi se vselila skupaj, bi bil to začetek najinega konca.

Dvakrat ločena

Gillian je bila poročena dvakrat, med letoma 1994 in 1997 s Clydom Klotzem, s katerim je dobila hčerko Piper, njen drugi zakon z Julianom Ozannom pa je 2006. razpadel po dveh letih. Sinova Oscar in Felix sta se ji rodila v razmerju z Markom Griffinom. Peter je bil do leta 2014 poročen z Lilo Schwarzenberg, ki mu je v 17 skupnih letih povila pet otrok.

Bila sta eden od sijajnih parov britanske zabavne industrije.je vloga preiskovalke Dane Scully v znanstvenofantastični uspešnici devetdesetih Dosjeji X prinesla vrsto nagrad, tudi čislana emmyja in zlati globus, prebila se je v elito najvplivnejših žensk britanskega gledališča, pred dvema letoma pa se je na hollywoodskem bulvarju slavnih zalesketala še njena zvezda.pa se je s scenarijema za celovečerec Kraljica sv glavni vlogi in Frost/Nixon prebil celo v oskarjevsko dirko, z Netflixovo serijo Krona pa med gledalci in kritiško srenjo žanje stoječe ovacije. Oba sta torej brez dvoma med najbolj zvenečimi imeni britanske filmske scene in sta, ko sta se pred štirimi leti zaljubila, postala eden najvplivnejših parov na Otoku. Na papirju kot usojena drug drugemu. A je mednju poseglo resnično življenje in ju razdružilo. Njuni štiriletni ljubezni naj bi v prvi vrsti zadala smrtni udarec prezapolnjena urnika obeh in zapleteno usklajevanje zasebnosti z družinskim življenjem, saj imata tako Gillian kot Peter iz preteklih razmerij otroke. Ona tri, on še dva več.Bila sta harmonična. Oba v istem poslu, morda največja oboževalca drug drugega, saj sta se spodbujala na vsakem koraku in bila skupaj na vseh pomembnih prireditvah filmske srenje, vse od Londona do New Yorka in Los Angelesa. In tudi ko sta letos začela skupni projekt, ker se je Gillian kot britanska premierkapriključila četrti sezoni Krone, sta postavila natančne meje, da njuno poklicno sodelovanje ne bi vrglo sence na ljubezen. Prvo in najpomembnejše pravilo je bilo – ona ne bo komentirala scenarija, on ne njene igre. Kar je vsaj z umetniškega stališča delovalo, saj se gledalci strinjajo, da Gillian blesti v vlogi železne lady.Vseeno pa se je nekaj moralo zalomiti, saj sta se po štirih letih odločila za slovo. Menda prijateljsko. V vsakem primeru med njima ne bo pričkanja zaradi otrok, saj jih imata le iz prejšnjih razmerij, pa tudi vprašanja delitve skupne lastnine ne bo, saj nikoli nista zaživela skupaj. Kar je bila zavestna odločitev. »Če bi se vselila skupaj, bi bil to začetek najinega konca,« je še januarja razložila Andersonova. »Stanje, kakršno je, je najboljše. Deluje. Ko sem s svojimi otroki, sem le z njimi in se jim lahko povsem posvetim. Ko se dobim s Petrom, pa je to nekaj posebnega in odličnega. Kajti izbrala sva to, da sva skupaj in da skupaj preživljava čas, v to naju nič ne sili. Čudovit pa je tudi občutek, da ga lahko pogrešam.In ko sem pri njem doma ter vidim, da je hlače kar odvrgel na tla, jih lahko gladko prestopim. Super!« Dodala je, da zaradi ločenega življenja ni skrbi, kaj bi se z njima in hišo zgodilo ob razhodu. Kot bi vedela, da je to vprašanje, s katerim se ji že čez nekaj mesecev ne bo treba ubadati.