Že v šesto je postal očka

Med karanteno sem veliko vrtnaril. In, mimogrede, dobil sem otroka!

Prvič zibal pred 23 leti

V zakonu s Sadie so se mu rodili trije otroci. FOTO: Jm/X17online.com

6 let se ljubita s 14 let mlajšo psihologinjo.

Pred komaj nekaj dnevi ježivahno poskakoval, poplesaval in nazdravljal na rojstnodnevnem slavju, s katerim je njegov sinproslavil vstop v polnoletnost. Kar je bilo za zvezdnika že tretje praznovanje osemnajstice katerega od njegovih otrok.Tokratno je bilo verjetno še malo drugačno, saj ni praznoval le polnoletnosti in moškosti svojega tretjega potomca, ki se mu je rodil v zakonu s, ampak je z njim tedaj verjetno že radostno čivkal in jokal zvezdnikov že šesti otrok, ki je prav v teh dneh osrečil Juda in njegovo mlajšo ženo, s katero se je tiho in stran od medijskega direndaja poročil lani.Ni se ga zaman držal sloves enega največjih zapeljivcev na Otoku. Danes 47-letni zvezdnik je namreč že petkrat postal oče, prvič pred 23 leti, ko se mu je s Sadie rodil, ki sta mu sledila sestrain brat Rudy. Najmlajši hčeri – danes desetletnain petletna– pa sta sad igralčevih kratkih romanc, prva s, petletnica pa se mu je rodila v bežni aferi s. A kljub petim otrokom s tremi ženskami svetlolasemu zapeljivcu še ni bilo dovolj mladeži, saj je, ko mu je noge spodnesla ljubezen do Phillipe Coan, začel sanjariti o še enem potomcu. Otročičku, po katerem bi se pretakala njegova in Phillipina kri.»S Phillipo se bolj zabavam kot s komer koli doslej, imava izjemno trdno in zdravo družinsko življenje, ki vključuje tudi moje otroke. Z veseljem pa bi imel še enega, zakaj ne?« je razmišljal Law, čigar ljubezen z mlado ženo je spomladi obrodila sad. »Navdušena sta, da se bo njuna družinica povečala za še enega člana,« so maja dejali prijatelji zaljubljenega para. Čeprav so bile besede ob Phillipinem okroglem trebuščku skoraj odveč. A medtem ko zaljubljenca radostnega pričakovanja nista potrdila z besedami, le z nosečniškim trebuščkom, pa igralec zdaj ni mogel kaj, da ne bi razkril, da je vnovič očka. Očetovski ponos je pač prevelik.»Med karanteno sem veliko vrtnaril. In, mimogrede, dobil sem otroka,« ni mogel zase zadržati vesele novice. Dodal je, da so, četudi je trenutno obdobje precej čudno, že surrealno, v tem našli sončni žarek velikanske radosti. »Na neki način je čudovito, saj smo resnično lahko uživali kot družina in preživeli veliko časa v družbi drug drugega,« je dejal Jude in se še dopolnil, da se čuti blagoslovljenega, da sta si s Phillipo lahko spletla domače gnezdece, v katerem živita v miru in sreči. Zase pa je zadržal tako spol kot ime dojenčka, ki je požlahtnil njuno srečo.