Že desetletje se izogiba testu očetovstva

Zdi se, da Rymir Satterthwaite bije bitko z mlini na veter. Že deset let poskuša glasbenega mogula Jay-Z-ja po sodni poti namreč prisiliti v opravljanje testa očetovstva, ki bi enkrat za vselej in brez senčice dvoma dokazal, da je Rymir njegov biološki sin. A so bile vse tožbe in prizivi zavrnjeni, sodni dokumenti pa zapečateni.

Rymirjev boj, s katerim želi dobiti priznanje, kdo je, se je izgubil v labirintu sodnih mlinov, zato je zdaj šel vse do vrhovnega sodišča svoje domače zvezne države New Jersey. Doseči želi, da se vso sodno dokumentacijo njegovega desetletnega boja odpečati, saj je prepričan, da prav zaradi vseh teh pravnih skrivalnic nikoli ni imel možnosti pravičnega presojanja njegovih zahtev, ter da se zvezdnika prisili v analizo DNK. »Tega ne bo konec, dokler ne bo pravici zadoščeno. Živeti želim svoje življenje in morda bo tudi Jay-Z, ko bo vse znano in končano, želel biti del tega mojega življenja,« pravi Rymir, ki si od glasbenega milijarderja ne želi drugega kot priznanja očetovstva. »Boril se bom, dokler ne bom zmagal. In zmagal nedvomno bom, saj sta zakon in pravica na moji strani.«

Začetek v letu 1992

Svojo pot po sodiščih je danes 30-letni Rymir začel leta 2012, a v resnici se je zgodba začela že mnogo prej, jeseni 1992, ko se je njegova mama Wanda zapletla v mimobežno aferico s tedaj še ne svetovno znanim producentom. A ta je bil zgolj stranski ljubimec ob njeni turbulentni romanci s prekinitvami in vnovičnimi spravami z njeno srednješolsko ljubeznijo Robertom Gravesom. Skrivnega ljubimkanja je bilo konec, še preden se je dobro začelo, in poleti 1993., ko se je rodil Rymir, sta Wanda in Robert že zakrpala ljubezenska nesoglasja. Robert je bil ob njej v porodnišnici, njegovo ime pa je zapisala tudi na rojstni list. A na tihem naj bi vedela, da je biološki oče njenega sina v resnici Jay-Z, česar z minevanjem časa ni več mogla skriti. Rymir je bil namreč vse bolj podoben svojemu resničnemu očetu, z Robertom pa niti ene približne podobnosti. Pri sinovih osmih letih je temu zato povedala resnico, a vprašanje očetovstva se je sprevrglo v pravno vprašanje šele 2010., ko je Wandi začelo pešati zdravje.

Opazite podobnost med Jay-Z-jem in njegovim domnevnim nezakonskim sinom? FOTO: INSTARimages.com

Rymir se bo boril, dokler ne dokaže, da je zvezdnik njegov oče. FOTO: Osebni arhiv

Bolna Wanda se je na sodišče v Pensilvaniji obrnila s prošnjo, da Robert in Jay-Z opravita analizo DNK. Prvi se je na sodni odlok odzval, test je pokazal, da z Rymirjem nista v sorodu in so zato njegovo ime izbrisali iz mladeničevega rojstnega lista. Vse od tedaj je na tistem mestu praznina. Toda v krutem preobratu usode je vse bolj bolna Wanda pravno skrbništvo nad sinom prenesla na svojo botro Lillie Coley, ki ji je obljubila, da bo nadaljevala njeno dokazovanje očetovstva. A prav to so izkoristili glasbenikovi odvetniki pri zavračanju opravljanja testa. Ko Lillie od pevčevih odvetnikov ni dobila odgovora, se je namreč obrnila na sodišče v New Jerseyju, kjer je živel Rymir in po njenih podatkih tudi Jay-Z. A je potegnila kratko že na uvodnem zaslišanju. Odvetniki so se namreč izgovarjali, da je zahtevek sprva vložila fantova mama v drugi zvezni državi, v Pensilvaniji, zatorej newjerseyjevsko sodišče nima pristojnosti. Poudarili so tudi, da je Rymir že dopolnil 18 let, po pensilvanskih zakonih pa se mora očetovstvo dokazati do polnoletnosti. Na tej točki je sodišče sicer še potegnilo z Lillie in Rymirjem, a so pevčevi pooblaščenci nato začeli zatrjevati, da njihov slavni klient živi na Manhattnu. S tem je sodnik izgubil pristojnost in mu ni preostalo drugega, kot da primer opusti.

»Jay-Z je dal lažne podatke, da se je izmuznil testu očetovstva,« je tedaj zatrjevala Lillie in v prizivu dodala dokumentacijo, ki dokazuje, da ima moški z imenom Shawn Corey Carter, ki je raperjevo krstno ime, tudi v resnici nepremične v New Jerseyju. A je izgubila, saj ni mogla dokazati, da gre v resnici za raperja, in ne le za njegovega soimenjaka. A vsi ti udarci Lillie in njenemu varovancu niso vzeli zagona. Nadaljevala sta svoj pohod po sodiščih, čeprav sta porabila precej več, kot bi si lahko privoščila. »Tega denarja nimam, a se vseeno borim, saj vem, da je to prav,« je dejal Rymir, ki je boj nadaljeval tudi po materini smrti leta 2016, ko je ta na smrtni postelji posnela video, v katerem z zadnjimi močmi zatrjuje, da je Jay-Z biološki oče njenega sina ter zato slednjega podpira v njegovem pravnem boju.

Porazi ga ne ustavijo

Lillie in Rymir sta večkrat poskušala doseči, da se zvezdnika prisili v opravljanje testa očetovstva. Nadenj sta se spravila tudi s civilno odškodninsko tožbo, češ da mladeniču prepričuje, da bi dobil zaključek in s tem duševni mir. Vložila sta tudi civilne pritožbe zoper enega izmed sodnikov, ki je načeloval enemu izmed njunih primerov, zoper newjerseyjevskega okrajnega tožilca, celo zoper več tamkajšnjih senatorjev in samega guvernerja. Vsi ti naj bi tako ali drugače pomagali preprečevati Rymirju, da bi se dokopal do resnice in pravice. A čeprav sta vsakokrat izgubila, to Rymirju ni vzelo volje za boj.

Wanda je na smrtni postelji posnela video, trdeč, da je Jay-Z resnični oče njenega sina. FOTO: Osebni arhiv

»Mojih pravic se ne spoštuje, zatirajo jih prevare in skrivna sodelovanja, a tega ne bom le spregledal in dopustil. Sodniki to očitno dopuščajo, a jih mora nekdo prisiliti, da za to odgovarjajo. Naš pravni sistem me je pohodil in poteptal. Boril se bom za to, kar je prav, to počnem že vsa ta leta,« je lani sporočil v objavi na youtubu. In očitno besede ni požrl, saj se je zdaj obrnil še na vrhovno sodišče v New Jerseyju.