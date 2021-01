Že desetletje se borijo za povračilo premoženja

Sklad je razpadel

Posebno tožbo bosta proti banki vložili tudi 16-letna Chiara in eno leto starejša Carolina. FOTO: Instagram

250

milijonov je bilo na začetku.

Obsojena zaradi prikrivanja

Za sklad, v katerem je bil denar, namenjen princesi Camilli, njeni sestri in njunim otrokom, naj bi skrbeli trije bančniki, a so z njim slabo ravnali, kar je družino stalo milijone.

Več kot desetletje že traja izjemno zapletena sodna bitka, v katero sta vpleteni ogromna pariška banka BNP Paribas ter dinastija italijanskih vplivnežev, ki menijo, da je banka slabo ravnala s skladom, ki ga je leta 1987 ustanovila, nekdanja igralka ter žena pokojnega italijanskega mogotca. Princesa, Crocianijeva hči, zdaj upa, da bo z novo tožbo proti banki, vložila jo bo na sodišče na otoku Jersey, enkrat za vselej rešila spor ter družini vrnila bogastvo.Camilla v tožbi navaja, da je banka BNP Paribas slabo vodila družinski skrbniški sklad, kar je dinastijo stalo milijone. Od banke zahteva povračilo 150 milijonov evrov, za kolikor naj bi jih oškodovala, ter še dodatnih 67 milijonov odškodnine. A princesa ni edina, ki želi po sodni poti dobiti nazaj družinski denar, tudi njeni hčerki, 16-letnain eno leto starejša, zahtevata obnovitev sklada ter povračilo milijonov.Najstnici bosta tožbo vložili na londonsko sodišče, prva zaslišanja pa naj bi bila v drugi polovici leta. Medtem v Monaku že poteka sojenje zoper BNP Paribas, tudi v tem primeru sta zadevo sprožili Camilla in Edoarda, ki tudi tam od banke zahtevala odškodnino. Princesa Camilla, ki z možem princemin hčerkama živi v Franciji, je pojasnila, da se je vse skupaj začelo zaradi zlorab in kršitev, ki da so jih zagrešili skrbniki sklada, saj da z denarjem v njem niso ravnali po navodilih in priporočilih.»Odločeni smo, da letos enkrat za vselej rešimo zadevo, ki se vleče že desetletje, in da se sklad končno vrne v prvotno stanje. Hočemo, da banka BNP prizna krivdo in za svoje ravnanje plača odškodnino,« je jasna princesa Camilla.Sklad, ki ga je po smrti moža ustanovila Edoarda, je bil namenjen finančni pomoči princesi Camilli in njeni mlajši sestriter pozneje njunim otrokom, kot skrbnike pa so najeli tri bančnike, zaposlene pri BNP Paribas. Leta 2010 je sklad razpadel, premoženje, ki je v njem še ostalo, pa so bančniki premaknili v drug sklad. S prestrukturiranjem se Camilla in njena sestra nista strinjali in proti trojici sta vložili tožbo.Christiana je sodno bitko leta 2017 dobila, saj je sodišče ugotovilo, da je omenjena banka s skladom res ravnala neodgovorno in v nasprotju s pooblastili, prav tako je bilo sporno njegovo prestrukturiranje. Sodišče je banki ukazalo, da mora sklad, v katerem je bilo na začetku 250 milijonov evrov, vrniti v prvotno stanje ter Christiani plačati odškodnino.​Na sodbo je banka odgovorila s tožbo proti Edoardi, ki je sklad ustanovila in bila zato tudi delno odgovorna zanj. Med postopkom so med drugim zaslišali njeno hčer Camillo, od katere so želeli izvedeti, kakšno je premoženje njene mame. Camilla je nato sodišču predložila pisno izjavo, v kateri je na več straneh naštela mamino premoženje, oziroma »vse, za kar je vedela«. A sodišče je nato ugotovilo, da je na nekaj reči pozabila, Camillo pa obsodilo zaradi prikrivanja.Uspelo jim je menda dokazati, da je zagotovo vedela, da obstaja še nekaj dragocenih slik, ki jih ni navedla, saj da je bila prav ona tista, ki jih je Edoardi pomagala spraviti iz Singapurja, kjer jih je družina spravila pred desetletji, najprej v Švico in nato v sef v Miamiju. Obsojena je bila zgolj na plačilo denarne kazni, a ji je ne bo treba plačati, če bo v tokratni zadevi uspešna.