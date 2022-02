Že četrt stoletja je en in isti obrok

Zaradi nedavne vrnitve iz Italije se je moral David Beckham za pet dni osamiti, izpustiti je moral tudi zabavo pri ženinih starših in je tedaj, ko so vsi veseljačili, sameval v velikanski hiši, ki si jo sicer deli z Victorio in njunimi otroki. A namesto da bi se zaradi tega smilil samemu sebi, se mu je na obraz izrisal velikanski nasmeh. Čeprav tega ne obeša na veliki zvon, obožuje trenutke, ko ima hišo le zase. Le tedaj namreč lahko kuha in je, kar mu srce poželi. »Skrivaj komaj čakam teh trenutkov. Vse popoldne sem imel le zase, zato sem pripravil žar, iz hladilnika potegnil dva velikanska zrezka in si privoščil kozarec rdečega vina. Tako sem se lahko razvajal, saj sem bil sam,« je priznal športnik, ki uživa v slastnih grižljajih. Vseeno, koliko kalorij z njimi zaužije, a tega ne more trditi za ljubljeno. Ljubezen do hrane na Davidovo smolo namreč ni nekaj, kar bi si z ženo delila in kar bi ju povezovalo. Nasprotno, Victorio že 25 let, dan za dnem, gleda z eno in isto jedjo na krožniku.

Obožujem hrano, in ko poskusim nekaj dobrega, si želim, da bi to lahko s kom delil.

Nikakor ni državna skrivnost, da nekdanja spajsica pazi na prehrano in da gre njeno vitko postavo brez ene maščobne blazinice pripisati ne le genom, ampak verjetno tudi precejšnjemu odrekanju. Priznala je že, da ne je ničesar, kar bi bilo kuhano z maslom, oljem ali v omaki, na njenem jedilniku ni rdečega mesa in mlečnih izdelkov, njena predstava gurmanskega razvajanja je polnozrnati toast s soljo in sadna torta, a ta le za njen rojstni dan. Toda očitno gre njena obsedenost s hrano oziroma odsotnostjo raznolikosti na krožniku še precej dlje. »Odkar sem jo spoznal, vselej je zgolj ribo z žara in na pari kuhano zelenjavo. Od tega tako rekoč nikoli ne odstopi,« se je Beckhamu razvezal jezik. »Jaz obožujem hrano. Na dobro hrano in pijačo sem skoraj čustveno navezan, in ko poskusim nekaj dobrega, si želim, da bi to lahko s kom delil. Žal pa sem poročen z osebo, ki že 25 let je eno in isto stvar.«

Beckham obožuje dobro hrano in pijačo, to bi si nadvse želel deliti z ženo.

Zaradi tega mu je še bolj ostal v spominu tisti dan v njunem življenju, ko se je Victoria vendar opogumila in poskusila grižljaj z njegovega krožnika. »Tedaj je bila noseča s Harper. Mislim, da je bilo to edinkrat, da je poskusila nekaj, kar sem jedel jaz. Prvič in zadnjič. Ne spomnim se, kaj je to bilo, vem pa, da je bil to eden najlepših dni v mojem življenju.«