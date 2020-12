Že 73 let srečna v zakonu

Kljub občasnim govoricam o Filipovi nezvestobi ima Elizabeta o svojem možu le lepe besede.

REUTERS Njun zakon je najdaljši v zgodovini britanske kraljeve družine. FOTO: Reuters

On nosi hlače

REUTERS PICTURES Težko se je sprijaznil, da bo moral živeti v ženini senci. FOTO: John D Mchugh/Reuters

Na današnji dan pred 73 leti je večno zvestobo svojemu daljnemu bratrancu obljubila zdajšnja britanska kraljica. Oba imata skupne prednike v kar dveh nekdanjih vladarjih - danskem kralju, ki je vladal od leta 1863 do 1906, in njegovi ženi kraljiciter britanski kraljiciin princu. Njun zakon je najdaljši v zgodovini katerega koli britanskega vladarja ali vladarice,pa je tudi Elizabetina prva ljubezen, saj se je vanj zagledala, ko je štela komaj 13 let.Začela sta si izmenjevati pisma in se sedem let pozneje na skrivaj zaročila. Zaroko sta skrivala le pred javnostjo, preden je bodočo kraljico zasnubil, je Filip za dovoljenje seveda vprašal njenega očeta kraljaTa je dal paru, kljub prvotnemu nestrinjanju kraljevih z razmerjem, zeleno luč, a pod pogojem, da z razglasitvijo zaroke počakata, da Elizabeta dopolni 21 let. Njegovo željo sta seveda spoštovala in Britanci so za veseli dogodek izvedeli 9. julija 1947. V znak ljubezni je Filip Elizabeti podaril prstan s trikaratnim diamantom v sredini, ki ga je obkrožalo deset manjših, vsi pa so bili nekoč del tiare, ki je pripadala njegovi mami.Čeprav je šlo za poroko stoletja, jim je na dvoru uspelo zelo hitro pripraviti vse potrebno in že dobre štiri mesece po uradni zaroki je Elizabeta v spremstvu očeta in osmih družic zakorakala pred oltar Westminstrske opatije. Bila je deseta članica kraljeve družine, ki se je poročila v tej veličastni stavbi. Njeno obleko iz satena so krasili izvezene lilije in pomarančni cvetovi, tudi čevlji so bili iz satena ter obrobljeni s srebrnimi nitmi. Šopek so sestavljali cvetovi belih orhidej, dodali so mu poganjek mirte, ki je zrasla na vrtu kraljice. Za poročno ličenje je poskrbela Elizabeta sama. Medenih mesecev nista preživela daleč. Najprej sta se z vlakom odpravila na posest Filipovega strica, tam sta preživela poročno noč, nato pa pot nadaljevala na Škotsko, na kraljici ljub Balmoral.Kljub občasnim govoricam o Filipovi nezvestobi, ki so se začele že, ko je Elizabeta postala kraljica, Filip pa je moral pustiti službo ter se privaditi, da bo odslej zgolj njen mož, ima o njem le lepe besede. »Vsa ta leta je bil moja skala, moja moč,« je kraljica o njem dejala pred leti, večkrat je priznala, da je edini, ki jo zna pomiriti in spraviti v smeh. In čeprav Filip ni bil okronan skupaj z njo ter je dobil naziv princ in ne kralj, se mnogi zgodovinarji in poznavalci britanske kraljeve družine strinjajo, da njegova vloga ni nezanemarljiva. »Kraljica je tako zelo dobra in priljubljena zaradi njega. Morda Filip res ne nosi krone, a vsekakor v tem zakonu nosi hlače. On je tisti, ki ji daje moč in skrbi, da se prestol ne zamaje, je pronicljiv, neomajen, kraljico pa podpira vedno in povsod,« je o princu dejal, ki je o zakoncih napisal tudi biografijo.