Zdrs transspolne zvezdnice

Zvezdnica muzikala Emilia Pérez Karla Sofía Gascón, prva transspolna igralka, nominirana za oskarja, ki je za svoj nastop v omenjenem filmu v Cannesu že prejela nagrado za najboljšo igro skupaj s kolegicami Seleno Gomez, Zoë Saldañ​a in Adriano Paz, se je znašla pod plazom kritik.

Na dan so namreč prišle njene starejše objave na twitterju (zdaj X), v katerih je žaljivo pisala o islamu, Georgeu Floydu in še marsičem. Ali vse to pomeni, da se 52-letna igralka, ena od favoritinj za oskarje, ki jih bodo podelili 2. marca, lahko že kar poslovi od prestižne nagrade? Film Emilia Pérez je namreč nabral (skoraj rekordnih) 13 nominacij. Na Netflixu so že naznanili, da ga bodo promovirali brez nje, ABC pa je njeno pot opisal kot enega najhitrejših vzponov in padcev v Hollywoodu.

V filmu Emilia Pérez upodablja mehiškega mamilarskega kralja Manitasa, ki se odloči za spremembo spola. FOTO: Netflix

Sporne izjave

Le nekaj dni po smrti Georgea Floyda, ki je umrl zaradi policijskega nasilja, je Karla Sofía Gascón na primer zapisala, da se ji zdi, da ljudem ni bilo dosti mar zanj, saj je bil baraba in zasvojenec. Napisala je tudi, da je v Španiji vedno več muslimanov. »Ko grem iskat hčerko v šolo, srečam vsak dan več žensk s pokrito glavo in oblečenih v krila do tal. Morda se bodo prihodnje leto otroci namesto angleščine morali učiti arabsko?«

Leta 2016 je izjavila: »Islam je okužba človeštva, ki jo je treba nujno ozdraviti.« Septembra 2020 pa je objavila fotografijo muslimanske družine v restavraciji, na posnetku je bila tudi ženska v burki, in zapisala: »Islam je krasen, brez vsakega mačizma. Ženske so spoštovane, tako zelo spoštovane, da jim pustijo luknje za oči in usta, ampak samo, če se lepo obnašajo. Čeprav se tako oblačijo za lastni užitek. Kako globoko gnusno.«

Po podelitvi oskarjev leta 2021, ko je zmagala Dežela nomadov, je zapisala, da so oskarji vse bolj videti kot slovesnost neodvisnih in protestnih filmov. »Nisem vedela, ali gledam afro-korejski festival, demonstracije Življenja temnopoltih štejejo ali mednarodni dan žena.«

Na Netflixu so že naznanili, da bodo film promovirali brez nje.

Javno opravičilo

Igralka se je za vse izjave že opravičila. V številnih intervjujih in objavah na družbenih omrežjih je zatrdila, da so njene besede vzeli iz konteksta in izjave zmanipulirali. »Kot nekdo, ki prihaja iz marginalizirane skupnosti, dobro poznam trpljenje in globoko obžalujem, če sem s svojimi izjavami koga prizadela. Vse življenje sem se borila za boljši svet. Verjamem, da bo svetloba vedno zmagala nad temo.« Igralka se bo, kot pravijo njeni predstavniki za javnost, vsekakor udeležila podelitev filmskih nagrad na stari celini, na primer najvišjih španskih filmskih nagrad goya, ki jih bodo podeljevali v soboto.

V filmu Emilia Pérez upodablja mehiškega mamilarskega kralja Manitasa, ki se, da bi z družino ubežal maščevalnim nasprotnikom, odloči za spremembo spola. Njena igra je izjemna in zelo prepričljiva, saj se je tudi sama pri 46 letih odločila za tranzicijo iz moškega v žensko. Svojo igralsko kariero je v 90. letih začela kot moški, igrala je zapeljivce v mehiških telenovelah.