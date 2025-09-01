HUDO BOLAN

Zdravstveno stanje Brucea Willisa se slabša, počasi izgublja sposobnost govora

Igralcu odpovedujejo možgani.
Igral je v filmih Umri pokončno. FOTO: Promocijsko gradivo
Igral je v filmih Umri pokončno. FOTO: Promocijsko gradivo

S. B., I. R.
01.09.2025 ob 06:40
S. B., I. R.
01.09.2025 ob 06:40

Čas branja: 3:27 min.

Zdravstveno stanje hollywoodskega igralca Brucea Willisa, ki so mu pred dvema letoma in pol diagnosticirali demenco, se slabša. »Možgani mu odpovedujejo in počasi izgublja sposobnost govora,« je v intervjuju z Diane Sawyer na ABC povedala njegova žena Emma Heming Willis. A družina se je temu prilagodila, je dodala. Moževo bolezen je tudi spravila med platnice – knjiga o skrbi zanj Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (Nepričakovano potovanje: iskanje moči, upanja in sebe na poti oskrbe) bo izšla 9. septembra.

Z nekdanjo ženo Demi Moore se dobro razume. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
Z nekdanjo ženo Demi Moore se dobro razume. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
Bruce Willis, ki se je proslavil s številnimi akcijskimi filmi, kot je Umri pokončno, je po besedah njegove žene fizično še vedno v odličnem stanju, veliko se giblje, kažejo pa se posledice afazije, možganske motnje, ki povzroča težave z jezikom in govorom. Eno leto po tej diagnozi so mu diagnosticirali še frontotemporalno demenco. »Čeprav je to boleče, je olajšanje končno dobiti jasno diagnozo,« je Willisova družina takrat povedala v izjavi, pri kateri so sodelovale tudi njegove hčere, žena in nekdanja žena Demi Moore.

»Za nekoga, ki je bil zelo zgovoren in angažiran, je zdaj bistveno bolj umirjen in tih. Ko se družina zbere, se zdi, kot da se je stopil,« je Emma Heming Willis v pogovoru za ABC poskušala opisati razliko, ki jo zaznava v moževem obnašanju. »Kot bi bil nekoliko odrinjen, hladen,« je dejala, »ne pa kot Bruce, ki je bil zelo topel in ljubeč. Popolno nasprotje tega je vznemirjajoče in strašljivo.«

Po diagnozi panika

Ko je Emma Heming Willis izvedela za diagnozo, jo je zgrabila panika. »Bilo je, kot da bi prosto padala.« A še vedno so trenutki, ko njen mož – zdaj je star 70 let – razkrije svojo živahno osebnost. »Še vedno imamo takšne dneve,« je dejala v pogovoru. »Ne dneve, ampak trenutke. To je njegov smeh. Tako prisrčno se smeji. In včasih v njegovih očeh zagledaš tisto iskro, iskrico. To me preprosto prevzame. Težko jih je ujeti, ker ti trenutki tako hitro, kot se pojavijo, tudi izginejo.«

9. SEPTEMBRA bo izšla knjiga o skrbi za bolnega zvezdnika.

Kot je dejala, je sprva mislila, da mora možu pomagati sama, kar je vodilo do neprespanih noči in umika iz družabnega življenja. Sčasoma je spoznala, da potrebuje več podpore, hkrati pa je sprejela »eno najtežjih odločitev v življenju« – moža je preselila v ločen, enonadstropni dom, kjer lahko prejema 24-urno oskrbo. To sicer ne pomeni, da je ločen od družine – skupaj obedujeta, Willis še vedno vzdržuje ljubeč odnos z vsemi. »Drži nas za roke, mi mu dajemo poljubčke in objeme,« je dejala.

O skrbi za moža se je oglasila kmalu po smrti legendarnega ameriškega filmskega igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, ki je bila tudi moževa negovalka. Takrat je opozorila na pomen negovalcev, temo, ki jo dobro pozna, a je običajno ne komentira. Poudarila je, da tudi negovalci potrebujejo nego in oporo ter da ni samoumevno, da vse obvladajo.

Skozi te težke čase se prebijajo skupaj kot ena velika družina, ki se ima neznansko rada. FOTO: Osebni Arhiv
Skozi te težke čase se prebijajo skupaj kot ena velika družina, ki se ima neznansko rada. FOTO: Osebni Arhiv

Z Emmo ima dve hčerki. FOTO: Osebni Arhiv
Z Emmo ima dve hčerki. FOTO: Osebni Arhiv

Le kdo ne pozna pokončnega newyorškega detektiva Johna McClana? FOTO: Promocijsko gradivo
Le kdo ne pozna pokončnega newyorškega detektiva Johna McClana? FOTO: Promocijsko gradivo

