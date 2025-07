Zdravnik igralca Matthewa Perryja obžaluje, da igralca ni zaščitil

Zdravnik Salvador Plasencia je v sredo priznal krivdo, da je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju dobavljal ketamin, poroča AFP. 43-letni Plasencia, eden od peterice obtoženih zaradi Perryjeve smrti, je na zveznem sodišču v Los Angelesu priznal krivdo za štiri točke obtožnice zaradi distribucije ketamina. Kazen mu bodo izrekli 3. decembra, grozi mu do 40 let zapora. Poleg tega bo moral vrniti zdravniško licenco.

Njegova odvetnica Karen Goldstein je po obravnavi izjavila, da njen klient obžaluje svoja dejanja. »Dr. Plasencia globoko obžaluje odločitve o zdravljenju, ki jih je sprejel, ko je Perryju predpisoval ketamin,« je dejala v pisni izjavi. »V celoti prevzema odgovornost in priznava, da ni zaščitil gospoda Perryja, ki je bil kot zasvojen pacient še posebno ranljiv.« Plasencia Perryju sicer ni dobavil smrtonosnega odmerka ketamina, a mu je zdravilo oskrboval v tednih pred tem, ko so ga našli mrtvega v masažnem bazenu na njegovem domu v Los Angelesu. V dveh tednih jeseni 2023 mu je izročil 20 ampul.

Slava je Matthewu Perryu prinesla bajno bogastvo, a prikrila boj z odvisnostjo. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

54 let je bil star ob smrti.

Imel ga je za bedaka

Drugi zdravnik, Mark Chavez, je že oktobra priznal krivdo. Plasencia naj bi kupoval ketamin od Chaveza in ga nato igralcu prodajal po močno napihnjenih cenah. V enem od sporočil, ki so ga predstavili tožilci, pa je Plasencia zapisal: »Me zanima, koliko bo ta bedak plačal.«

Perryjev osebni asistent in še en moški sta avgusta prav tako priznala krivdo. Jasveen Sangha, domnevna »kraljica ketamina«, ki naj bi drogo dobavljala premožnim strankam in zvezdnikom, in je obtožena, da je Perryju prodala usodni odmerek, pa krivde edina ni priznala.

Igralčeve dolgotrajne težave z odvisnostjo so bile javno znane, a njegova smrt pri 54 letih je vseeno pretresla oboževalce serije Prijatelji. Obdukcija je pokazala visoke ravni ketamina, ki ga je sicer prejemal v okviru nadzorovane terapije za depresijo. A po navedbah tožilcev je pred smrtjo razvil zasvojenost s to psihedelično učinkovino.

Serija Prijatelji je dosegla množično popularnost in iz prej neznanih igralcev ustvarila velike zvezde. Perryjeva vloga sarkastičnega Chandlerja mu je prinesla bajno bogastvo, a tudi prikrila mračen boj z odvisnostjo od alkohola in protibolečinskih tablet.