Zdaj uradno: največja hrvaška zvezda ločena (FOTO)

Odločitev sta sprejela skupaj in sporazumno

Zdaj je tudi uradno. Kot poročajo mediji na Balkanu, sta se pevka(49) in(33) uradno razvezala. To se je zgodilo v četrtek, ko sta se sporazumno ločila na zagrebškem sodišču.Severina in nogometaš Igor Kojić sicer že leto in pol nista živela skupaj, razšla naj bi se aprila lani. Pevka zdaj živi v stanovanju v Zagrebu, Igor pa v Beogradu s starši.Največja hrvaška zvezda je ob tam za Jutarnji list povedala: »Odločitev, da se tudi uradno ločiva, sva sprejela skupaj, v prihodnje tega ne bova kometirala. V zadnjih 20 mesecih je bila vsa moja pozornost usmerjena v skrbništvo nad sinom. Igor je bil v težkem obdobju mojega življenja čudovit partner in moja opora, zato mu želim samo vse najboljše v življenju. Zavedam se, da sem javna oseba, vendar nisem javna vreča.«Severina in njem mlajši bivši soprog sta se sicer poročila kar trikrat. Na Hrvaškem, v Srbiji in v Afriki.