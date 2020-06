Zbogom, Bilbo Bisagin!

Parkinsonova bolezen

Gareth Cattermole/Getty Images Poslovil se je odlični sir Ian Holm. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

press Največjo prepoznavnost mu je prinesla vloga Bilba Bisagina. FOTO: Press

Štirikrat pred oltar

Poročil se je štirikrat in postal oče petkrat.

Delo z njim je bil privilegij. Že iz tega, da sem ga opazoval med igro, sem se ogromno naučil.

S 165 centimetri višine sirnikakor ni bil visok, a vendar so igralski kolegi vanj zrli s spoštovanjem in občudovanjem, zavedajoč se, da so v družbi velikana. Izjemno vsestranskega in nadarjenega igralca, ob katerem je srce za trenutek padlo v hlače celo režiserju, pod čigar režijsko taktirko se je britanski igralec v trilogiji Gospodar prstanov prelevil v hobita Bilba Bisagina.»Preden smo začeli snemati, sem bil grozno živčen, da bom sodeloval s tako cenjenim igralcem,« je priznal novozelandski filmar, ki je ob novici, da je Holm v 89. letu za vselej zatisnil oči, žalujoče sklonil glavo. A se žalost meša z globoko hvaležnostjo, da ga je imel čast poznati. »Delo z njim je bil privilegij. Že iz tega, da sem ga opazoval med igro, sem se ogromno naučil. Zbogom, dragi Bilbo, dragi prijatelj.« Jacksonove besede slovesa pa so le prve v poplavi sožalnih čestitk, s katerimi mu poskušajo igralci – odindo– izkazati še poslednjo čast.Vsega so krivi Nesrečniki. Ko je Ian še kot otrok videl ta film, je bil odločen svoje življenje posvetiti igri. A čeprav ga je to spodbodlo, da je zaključil študij igre in se pridružil ansamblu Kraljeve Shakespearjeve družbe, pri kateri je postal eden njenih ključnih igralcev, ter je z gledaliških desk odnesel prenekatero priznanje, ni računal, da ga bo nato zvila trema. Ta ga je 1976. udarila med predstavo The Iceman Cometh, prišla pa tako iznenada in v tako silovitem valu, da je doživel manjši zlom, ki je za vedno pustil brazgotine. A čeprav je tedaj gledališču skoraj za vedno obrnil hrbet – vrnil se je skoraj le še za uprizoritevShakespearjeve igre Kralj Lear 1997. –, je začela cveteti njegova filmska kariera. Izjemen je bil kot android v znanstvenofantastičnem filmu Osmi potnik, po oceni televizijskega voditeljaje bil »Holm v Osmem potniku eden najbolj šokantnih trenutkov kinematografije«. Vloga trenerja v športni drami Ognjene kočije dve leti pozneje, 1981., mu je prinesla nagrado bafta in oskarjevsko nominacijo, s posebno nagrado pa so se mu priklonili tudi na canskem filmskem festivalu. Med njegovimi vidnejšimi filmi je tudi Peti element, a najširšo prepoznavnost mu je verjetno prinesla vloga Bilba. Sprva v trilogiji Gospodar prstanov, nato pa še v naslednji hobitski trilogiji, a ne v vseh treh nadaljevanjih, saj ga je tedaj že imela precej v krempljih Parkinsonova bolezen, v boju s katero je zdaj podlegel.V svoje osmo desetletje je Ian zakorakal skoraj s prepričanjem o svoji nesmrtnosti, zato ga je v 71. letu starosti, pisalo se je leto 2001, odkriti rak prostate milo rečeno ujel povsem nepripravljenega. »Vse je precej nenavadno, saj se še vedno počutim skoraj nesmrtnega. Ne morem v resnici verjeti, da sem resno bolan. Niti na kemoterapijo mi ni bilo treba iti, lasje mi niso odpadli,« vseeno pa je poprej marljivi zvezdnik počasi nekoliko izpregel.V svoji plodoviti karieri, ki se je raztezala prek več kot pol stoletja, je Ian Holm nanizal več kot 100 filmskih, televizijskih in gledaliških vlog. Precej dejaven pa je bil tudi zasebno, saj je pred oltar zakorakal kar štirikrat, pred 17 leti s, ki je bila ob njem, ko se je poslovil od tega sveta. »Spokojno je umrl v bolnišnici, obdan z družino in oskrbovalcem,« je žalostno vest sporočil igralčev agent in še dodal, da je bil »očarljiv, prijazen in strašno talentiran, zelo ga bomo pogrešali«. T. P.