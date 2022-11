Zaželjeni samci visoke družbe: postavni, bogati in dobrodelni (FOTO)

Britanska revija Tatler, ki velja za biblijo tamkajšnje visoke družbe, vsako leto objavi seznam najbolj zaželenih plemičev in plemkinj, med njimi pa se pogosto znajdejo tudi tisti manj znani, a nič manj privlačni, bogati in vplivni. Tako so letos denimo na seznam uvrstili 26-letnega portugalskega princa regije Beira, ki živi v Veliki Britaniji.

Afonso je na Portugalskem sicer že dolgo izjemno priljubljen pri predstavnicah nežnejšega spola, še posebno kadar kot častni poveljnik lizbonske prostovoljne gasilske brigade obleče uniformo. Prav nič za njim ne zaostaja grški princ Achileas-Andreas, ki ga mnoge mladenke primerjajo kar z grškim bogom. Večino življenja je 22-letnik sicer užival v relativni anonimnosti, a je bilo tega konec, ko je pred leti dobil vlogo v eni najbolj priljubljenih ameriških telenovel, v kateri nastopa tudi njegova teta princesa Theodora.

Donatus rad tudi pomaga.

Za zelo postavnega velja tudi luksemburški princ Sébastien, ki, enako kot Afonso in Achileas, še vedno ni našel ljubezni svojega življenja. Svetlolasi tridesetletnik je eno leto obiskoval med kraljevimi priljubljeno britansko vojaško akademijo Sandhurst, nato pa je v ZDA diplomiral iz marketinga in komunikacij. Tekoče govori francosko, angleško in nemško, razume tudi španščino, v prostem času pa rad pleza, smuča, plava in igra ragbi. Športni navdušenec in velik človekoljub je tudi nemški princ Donatus, ki se je skupaj z mamo, po kateri je podedoval karizmo, šarm in lepoto, udeležil dobrodelnega ultramaratona, v sklopu katerega je pretekel in prehodil kar 1600 kilometrov.

Marca se je nato odpravil na poljsko-ukrajinsko mejo, da bi pomagal beguncem, ki so se tja zatekli pred vojno. Kot je pozneje dejal, je želel ljudem v stiski »ponuditi nekaj človečnosti«, zato si je vzel čas ter z njimi klepetal in jih tolažil, po končanem usposabljanju pa je ranjenim ponudil tudi medicinsko pomoč.

Grškega princa Achileas-Andreasa mnoge mladenke primerjajo kar z grškim bogom.

Gospodične, ki jim niso dovolj dobrodelnost, skrb za okolje in izklesana telesa, ampak si poleg vsega omenjenega želijo nekoga, ki bi jim omogočil lagodno življenje, pa vzdihujejo za nemškim princem Albertom, čigar premoženje je ocenjeno na okrog 1,7 milijarde evrov. Albert je po očetovi smrti leta 1990 postal glava rodbine Thurn und Taxis, tako je pri komaj 20 letih v roke med drugim dobil družinski dvorec, bogato umetniško zbirko, tehnološko podjetje in 30.000 hektarjev gozda.