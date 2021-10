Zavrgla materin priimek

Rodila se je kot Stella del Carmen Banderas Griffith. Ime z dvema zvenečima priimkoma, kar pa je v mladenkinih očeh, ki sicer sledi igralskim stopinjam svojih staršev, predolgo in pretirano.

»Ime želim skrajšati in odstraniti dodaten priimek Griffith, ki ga tako ali tako ne uporabljam,« je edinka Melanie Griffith in Antonia Banderasa že storila tudi uradni korak, da bo poslej povsod in vselej znana le pod očetovim priimkom. S tem pa je materi v srce zarila nož.

Zaradi notranjih stisk je v zakonu z Antoniem Banderasom doživela niz epileptičnih napadov. FOTO: SOLARPIX.COM/Model Release/Dms

»To je prišlo kot strela z jasnega. Ni skrivnost, da si je Stella bližje z očetom kot z mamo, vseeno pa se Melanie ni niti sanjalo, kako močno se želi oddaljiti od nje, da želi celo zavreči njen priimek. Želja mora biti resnično močna, da v to vpleteš sodišče,« je povedal vir in dodal, da je hčerina odločitev zvezdnico tako pretresla, da je njeno hčer Dakoto Johnson iz zakona z Donom Johnsonom začelo resno skrbeti za materino čustveno in duševno zdravje.

Doživela epileptični napad

Melanie in Antonio sta po ločitvi pred šestimi leti ostala v prijateljskih odnosih, vseeno pa je zvezdnica do tega morala prehoditi bolečo pot in si zaceliti srčne rane. Težave v zakonu, ki jih je skrivala pred javnostjo, so jo namreč celo tako sesule, da je, nevedoč, kako naj se sooči s čustvenimi stiskami, doživela niz epileptičnih napadov.

»Doživela sem dva tovrstna napada, obakrat sem bila na jahti. Prvi je bil tako močan, da so me morali odpeljati v bolnišnico. Ko sem se vrnila, pa me je udarilo še v drugo. Pozneje so mi zdravniki diagnosticirali epilepsijo. Po ločitvi sem počasi okrevala,« je pred nekaj leti priznala blondinka, kar pa ji je Stella nekoliko zamerila. Ni razumela, čemu mora tako udrihati čez njenega očeta, moškega, s katerim sta se svojčas ljubila. »Roti mamo, naj se vendar že obnaša kot odrasla, zrela ženska. Njeno vedenje jo grozno jezi,« kar je med njima sčasoma povzročilo razdor, ki je zdaj privedel do tega, da ne želi več uporabljati njenega priimka.

Melanie v družbi hčerk Stelle in Dakote ter svoje mame Tippi Hedren FOTO: Profimedia

Dakota se je znašla med dvema ognjema. Na eni strani mama, ki se močno, že skrajno odziva na čustvene pretrese, na drugi strani njena polsestra. »Dobro ve, kakšna je lahko njena mama, zato razume, zakaj je s svojimi dejanji in besedami Stelli že večkrat stopila na žulj. A hkrati ve, da je Melanie nadvse občutljiva, že krhka, zato jo zanjo močno skrbi. Ve, da jo je Stellina odločitev močno prizadela.«