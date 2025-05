Zavistna Meghan Markle: nekdo je vse tisto, kar si je ona vedno želela postati

Meghan Markle naj bi, po pisanju portala RadarOnline pokala od zavisti zaradi zaročenke milijarderja Jeffa Bezosa Lauren Sanchez.

Vir blizu vojvodinje navaja, da je Lauren vse, kar si je nekdanja hollywoodska igralka in žena princa Harryja želela postati.

Gleda s kislim nasmehom

Meghan naj bi bila besna, ko je videla Lauren na filmskem festivalu v Cannesu, obdano z diamanti in glamurjem, medtem ko sama prodaja domačo marmelado in se ji zvezdniški blišč izmika.

Rob Shuter, britansko-ameriški novinar, kolumnist, televizijski voditelj in avtor, znan po svojem delu na področju zabavne industrije, navaja vir:

»Lauren je vse, kar je Meghan mislila, da bo postala. Meghan prodaja marmelado, medtem ko Lauren, odeta v diamante, koraka po rdeči preprogi v Cannesu.«

Lauren z zvezdniško podporo

Lauren je nedavno, obkrožena z elitno druščino, praznovala bližajočo se poroko, Harry in Meghan sta tiho obeležila sedmo obletnico zakona.

Vir dodaja: »Nimata več prav veliko prijateljev.«

Meghanin zaton

Poroka Lauren in Bezosa naj bi bila junija v Benetkah, a kljub slavi in bogastvu Lauren svoj vpliv uporablja tudi v dobre namene, poudarja vir.

»Lauren ima dejanski vpliv. Ima Bezosov denar in moč, da oblikuje javne debate na globalni ravni. Meghan ima en propadli podkast, etikete za marmelado in sloves, da za seboj zapira vrata.«

Medtem ko se Lauren druži z največjimi zvezdami Hollywooda, Meghan težko dobi znane goste za svoj vse slabše poslušani novi podkast.

Zdi se, da je bitka za zvezdniški status med Meghan Markle in Lauren Sanchez v očeh tabloidov že odločena, in to v korist Bezosove zaročenke.