Zasvojeni legendarni pevec spet na zdravljenju

»Glasba. Odnos z otroki. Moje mačke in psi. Čudovita hiša na Mauiju. Razmerje z dekletom. Vse to tvegam, če spet zaidem na pot alkoholizma in drog,« se nadvse dobro zaveda Steven Tyler, prvi glas benda Aerosmith, ki se je velik del življenja boril z vsemi vrstami odvisnosti, a je te pred dobrim desetletjem spravil na povodec.

Da se spet vda skušnjavi, je sicer možno, priznava, a pred tem vseeno ne trepeta, saj ve, kaj vse je na kocki in da se v primeru skomin lahko vedno obrne na podporne skupine, ki jih redno obiskuje od 2009., ko je zadnjikrat in tedaj uspešno odšel na zdravljenje. A kljub vsem tem varovalnim mrežam se je pevec na svoji poti treznosti zdaj spotaknil in so morali Aerosmith tik pred zdajci odpovedati vrsto koncertov.

Divje skakanje po odru je vodilo k poškodbam, te pa prek protibolečinskih tablet k odvisnosti. FOTO: Rui M Leal/wenn.com

»Žal nam je, da smo vas razočarali. A Steven se je prostovoljno odločil za zdravljenje, kjer se bo povsem posvetil svojemu okrevanju,« je sporočila rockerska zasedba, ki upa, da bo njihov frontman do septembra ukrotil svoje demone in bodo jeseni spet lahko stopili na koncertne odre.

Iz začaranega kroga zasvojenosti je s strokovno pomočjo in med zidovi rehabilitacijske klinike poskušal stopiti že štirikrat. Trikrat v najbolj divjih 80. letih in nazadnje leta 2009, ko pa ga v omamo niso vsrkale prepovedane droge, temveč protibolečinske tablete na recept, s katerimi je vrsto let blažil bolečine, ki so bile posledica desetletnih poškodb zaradi množice nastopov.

Največji davek so plačevala predvsem njegova kolena in stopala, je tedaj dejal zvezdnikov zdravnik. Tablete so sprva pomagale proti tem kroničnim bolečinam, nato pa so postale tiste, ki so ga spet pahnile v pekel zasvojenosti. Podobno kot zdaj, ko je zaradi nedavne operacije stopala spet segel po njih in so ga, skoraj kot odmev izpred 13 let, vsrkale v zamegljeno omamo, da si je moral poiskati strokovno pomoč.

Oboževal je zadevanje

Stevenova pot v spiralo odvisnosti se je začela podobno kot pri drugih. S smotkami marihuane v najstniških letih. In čeprav se je nevarnejšim omamam izogibal še v 70. letih, ko je z Aerosmith že sijal na svetovni glasbeni sceni, je šlo konec desetletja vse k vragu.

5. je na zdravljenju odvisnosti.

Nediskriminatorno je začel segati po vsem, kar mu je prišlo pod roke, »kokain, heroin, valium, vse, kar sem lahko dobil. Oboževal sem zadevanje. Moji možgani so bili nenehno oviti v gosto meglo. Nekaj časa je to delovalo, a na koncu te to vedno potegne na dno. Na koncu te čakajo ječa, norost ali smrt,« je dejal rockerski maček, ki se ju je s kitaristom Joejem Perryjem zaradi tako skrajne zlorabe mamil prijel vzdevek Toksična dvojčka.

»Največ te ne stanejo droge, tudi če jemlješ tako absurdne količine, kot sem jih jaz. Največ te v resnici stanejo odločitve, ki jih sprejmeš, ko si zadet. Oziroma ki jih zaradi tega ne sprejmeš,« pri čemer je priznal, da se je ta zloraba, če posluša za nazaj, začela poznati v zvoku njihove glasbe. Leta 1984 in nato spet dve leti pozneje je zato poskušal z rehabilitacijo – neuspešno. Delovalo je šele, ko so 1988. njegov bend in menedžer resno posredovali in mu postavili ultimat – pojdi na zdravljenje in se strezni ali pa je z vsem konec.

»Dolgo sem bil zaradi tega jezen, a danes sem jim le hvaležen. Njim se lahko zahvalim, da sem postal trezen. V nasprotnem primeru bi bil že davno mrtev.«

Zadevati se je bilo nekaj, kar se je pač počelo. Mislim, da v 70. in 80. ni bilo benda, ki bi sploh vedel, kaj pomeni biti trezen.

Od prelomne intervencije je sicer še dvakrat padel v past omame – vključno z nedavno, zaradi česar se trenutno zdravi –, a se je naučil, da je pekel odvajanja vreden poznejše treznosti. »Droge so mi vzele vse.« In to je cena, ki je ni več pripravljen plačati.

Zaveda se, da bi z zasvojenostjo na kocko postavil svoje odnose z otroki in vnuki. FOTO: Osebni Arhiv