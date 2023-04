Zasnubil jo je po čustveno težki seansi (FOTO)

Včasih lahko še tako načrtuješ in tuhtaš, sploh o nečem tako pomembnem, kot je snubitev, za katero si želiš, da bi si jo oba zapomnila kot nekaj najlepšega in najbolj romantičnega, nato pa se vmeša življenje. Ali v primeru Justina Longa in Kate Bosworth nasvet terapevtke.

Prej je bil Justin v razmerju z Amando Seyfried. FOTO: Infphoto.com

Zaljubljencema, ki sta očitno preživljala razburkano obdobje in sta se obrnila po strokovno pomoč in vodstvo, je terapevtka namreč položila na srce, kako pomembno za odnos je partnerja spraševati, česa si želi in kaj potrebuje. In medtem ko si lahko zamišljaš tisoč in en odgovor ljubljenega, med njimi verjetno ni tistega, ki ga je Justin nekega jutra izstrelil brez razmisleka. »S teboj preživeti vse življenje.« Nenačrtovana snubitev v postelji, ki je presenetila oba, a se je v Katino knjigo spominov vpisala kot eden najbolj izjemnih trenutkov. »To je bila najlepša, najbolj romantična in najbolj iskrena snubitev.«

Bilo je čustveno

Njuna ljubezen, ki sta jo uradno potrdila na začetku lanskega leta, je presenetila vse. Deloma ker je le nekaj mesecev prej, poleti 2021, odklenkalo Katinemu desetletnemu razmerju z režiserjem Michaelom Polishem, deloma pa zaradi igralkine zaprisege, da se nikoli (več) ne bo zapletla s stanovskim kolegom. A očitno je bil Justin izjema, saj ji je že med snemanjem filma House of darkness povsem spodnesel tla pod nogami.

Kate in Michael, ki sta se razšla poleti 2021, sta uradno ločena šele od lanske pomladi. FOTO: Niviere David/abaca Usa, instarim

Ne igra se nikakršnih igric. Je natanko tak, kakršen je. Z njim se počuti varno.

»Ne igra se nikakršnih igric. Je natanko tak, kakršen je. Z njim se počuti varno,« je že na začetku njune ljubezni izdal vir in še dodal, da Kate po vseh neuspelih ljubeznih natanko ve, česa si želi od moškega in od razmerja. »Čuti, da je Justin popoln zanjo.« Podobna čustva in prepričanost pa je tudi Kate vzbudila v Justinu, ki je po še ne enem letu romance že začel razmišljati o največjem koraku, snubitvi. »Za njen 40. rojstni dan (tega je praznovala januarja, op. p.) sem načrtoval nekaj posebnega. Toda kak mesec prej, ko sva se ogromno pogovarjala, se je nekaj spremenilo. Včasih se reči drastično spremenijo v trenutku, brez opozorila,« se je igralcu zdaj nekoliko razvezal jezik.

Skoraj od prvega dne vesta, da sta drug v drugem našla tisto pravo, za vedno. FOTO: Osebni arhiv

A čeprav se ni spustil v podrobnosti, je povedal, da sta začela obiskovati terapevta, po enem teh srečanj, ki je bilo še posebno čustveno, pa da mu je snubitev kar zletela iz ust. »Šla sva skozi nekaj precej težkega in sva se o tem pogovarjala s terapevtko, ki nama je poskušala pomagati prebresti vse to. In dala je odličen nasvet – ne pozabi partnerja pogosto spraševati, kaj potrebuje.«

Vedela, da je pravi

Terapevtkin nasvet sta vzela za sveto pravilo, to pa je med njima spremenilo vse. »Spomnim se nekega jutra, le malo po tej terapiji. Ravno sem se zbudila, pogledala Justina, se mu nasmehnila in ga vprašala, kaj potrebuje. Pogledal me je nazaj, resnično pogledal, in odvrnil, da želi z menoj preživeti vse življenje,« je Bosworthova zavila v to prelomno, najlepše jutro. A besed ni vzela resno, vsaj kot snubitev ne, dokler jih ni slišala še enkrat.

8 let je bila poročena s filmarjem Michaelom Polishem.

»Resno mislim, s teboj želim preživeti življenje.« Le par besedic, a nabitih s pomenom, za katere hollywoodski igralec trdi, da so bile nekaj najlažjega. »Povsem organsko so prišle iz mene. Bile so nekaj najbolj enostavnega, najbolj naravnega.« In podobno naravno je bilo za Kate snubitev tudi sprejeti. »Od začetka je vedela, da je on tisti pravi. Vedela je, da se bo njuna ljubezen končala s poroko. Ne le, da sta najboljša prijatelja, tudi kemija med njima je brez primere. Še nikoli in z nikomer ni bila srečnejša,« je povedal vir.