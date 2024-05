Zasnubil jo je med potopom: »Čudovita je, moj sin pa presrečen« (FOTO)

Ko veš, pač veš, tudi če si komaj dobro zakorakal v svoja dvajseta. Tako sta prepričana do ušes zaljubljena Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi, ki sta lani svojo niti ne triletno ljubezen okronala z zaroko, zdaj pa naredila še zadnji korak in si pred peščico najpomembnejših ljudi obljubila večnost. »Bil je skromen, romantičen dogodek v najožjem družinskem krogu,« je dejal vir in dodal, da 20-letna nevesta in dve leti starejši ženin za pozneje načrtujeta večjo poročno zabavo. A za zdaj sta zgolj želela, da je njuna ljubezen tudi uradno in črno na belem zapečatena.



Čudovita je, moj sin pa presrečen.

Na skupno življenjsko plovbo so zaljubljenca pospremili zgolj njuni starši, obred pa je (najverjetneje) vodil zvezdničin soigralec iz serije Stranger Things Matthew Modine. Tako je namreč razkril marca letos, češ da ima dovoljenje za sklepanje zakonskih zvez in da bi bilo čudovito, če bi mlada, zaljubljena človeka lahko združil v zakon. »Millie in Jaku je bila zamisel grozno všeč, zato sem tudi napisal zaobljube, nad katerimi sta bila navdušena.«

Menda ju je poročil Milliejin soigralec Matthew Modine. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Ljubezenska zgodba mladoporočenega para se je sicer precej sodobno začela na družbenih omrežjih in zgolj s prijateljstvom, ki pa je že precej hitro zašlo v romantične vode. Še več, hitro sta vedela, da sta drug v drugem našla pravo osebo, s katero se želita postarati. Po niti ne dveh letih ljubezni je Jake namreč izustil najpomembnejše vprašanje. No, ali pa ga je pokazal s pantomimo in zaročnim prstanom, saj je ljubljeno zaprosil pod vodo med potapljaškim izletom. Načrtoval je sicer snubitev s prstanom Milliejine mame, a mu ga je ta izročila šele na kopnem. Ni namreč želela tvegati, da bi se čudoviti obroček izgubil na morskem dnu, tako je igralka pod vodo dobila prvi zaročni prstan, na kopnem pa še drugega, materinega.

Ob njuni zaroki se svet ni veselil z zaljubljencema. Nasprotno, družbena omrežja so bila polna svaril, da se v zakon spuščata premlada in preuranjeno. A podporo in blagoslov sta našla pri rockerju Jonu Bon Joviju, mladeničevem očetu, ki je Millie odprtih rok sprejel v svojo družino. »Čudovita je, moj sin pa presrečen,« je dejal in dodal, da ju parček spominja nanj pred toliko in toliko leti, saj se je tudi sam ne nazadnje poročil precej mlad, pri le 27 letih. »To je kot pospešena zgodba moje lastne, ki sem jo doživljal pred 40 leti. Z nekaj podpore družine bosta skupaj odlična!«

Pod vodo je dobila prvi zaročni prstan, na kopnem pa še drugega. FOTO: Osebni arhiv

Blagoslov jima je dal tudi Jakov oče, rocker Jon Bon Jovi. FOTO: Osebni arhiv

Zaljubljenca sicer nista razkrila, kdaj bosta zakorakala pred oltar. Je pa zvezdnica vseeno sledilce na družbenih omrežjih obveščala o poteku poročnih priprav. In četudi naj bi bilo to obdobje za nevesto precej stresno in polno težkih odločitev, Millie tega ni občutila. Predvsem ker se Jake po moško ni odmaknil in vsega prepustil njej. »Zelo je vpet v vse. V tem procesu nikoli nimam občutka, da bi bila za vse sama.«