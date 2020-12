Zaslovela z žajfnico, ljubila kriminalce

Nase je opozorila v smešnih televizijskih filmih Carry On.

Največjo slavo ji je prinesel lik Peggy Mitchell v žajfnici Eastenders.

REUTERS Scott je bil z ljubljeno vse do zadnjega. FOTO: Simon Dawson/Reuters

je bila stara, ko je v tretje zakorakala pred oltar, njen ženin pa le 27.

Visoka ni bila niti meter in pol, pa vendar je, ki jo je britanska kraljicaII. pred štirimi leti povzdignila v damo, postala ena največjih osebnosti britanske televizije in že njihov državni zaklad, ki je v desetletjih na malih zaslonih očarala na milijone src.Najbolj morda kot Peggy Mitchell v žajfnici Eastenders, ki ji je na podelitvi nagrad za britanske telenovele leta 1999 prinesla kipec za najboljšo igralko, desetletje pozneje pa še nagrado za življenjsko delo. Televizijska diva je kar kipela od življenja ter bližnjim prinašala smeh in svetlobo, v zadnjih dveh letih pa jo je mučila alzheimerjeva bolezen, zaradi katere je zdaj, stara 83 let, tudi umrla.»Moje ljubljene Barbare ni več. To ni konec, ki bi si ga ona ali kdo drug, ki živi s to kruto boleznijo, zaslužil. Sem pa neizmerno ponosen, kako pogumno, ponosno in srčno se je borila s to boleznijo, hkrati pa želela z ozaveščanjem o tej bolezni pomagati drugim,« je žalostno novico sporočil njen mož, ki je bil zadnje dni nenehno ob njej.Barbara Windsor je na gledaliških deskah prvič stala že pri rosnih 13 letih, štiri leta pozneje je prvič nastopila v filmu, prvi uspeh pa dosegla s filmi Carry On. Še zlasti uspešen je bil Carry On Camping iz 1969., v katerem med telovadbo izgubi modrček; kar je najbolj ikonski trenutek te televizijske filmske franšize. A pod fasado teh trapastih in zabavnih filmov – Windsorjeva je nastopila v devetih od skupno 31 – si je želela, da bi jo sprejeli kot resno igralko.»Nisem kot moja TV-podoba. Vsi mislijo, da zgolj priskakljam pred kamero, a v resnici vsako vlogo vzamem resno, se vanjo poglobim, jo naštudiram. Želim, da je vse natanko tako, kot mora biti.« In tako je naštudirala tudi lik Peggy Mitchell, lastnice pivnice, ki jo je v telenoveli Eastenders igrala med letoma 1994 in 2016.Ljubezensko življenje ene najbolj priljubljenih zabavljačk Otoka je bilo zelo pestro, saj so živahno blondinko kot magnet privlačili slabi fantje. Zapletla se je namreč v ljubezenski razmerji z razvpitima gangsterjema (in bratoma)in, ki sta nadzorovala velik del londonskega podzemlja sredi minulega stoletja, nato pa se je leta 1964 poročila z. Ta je bil v svetu kriminala v primerjavi z bratoma Kray majhna riba, Windsorjeva pa se je po vihravih 20 letih zakona od njega ločila – zaradi Ronniejeve povezave z velikim ropom v Londonom dve leti prej. Leto po ločitvi se je poročila s kuharskim chefom, zveza je trajala devet let. Pred natanko dvema desetletjema se je poročila še tretjič, tedaj s 27 let mlajšim Scottom Mitchllom, s katerim sta se ljubila do njene smrti.Windsorjevi so leta 2014 odkrili začetke alzheimerjeve bolezni, javno pa je svoje stanje razkrila pred dvema letoma, ko simptomov ni več mogla skriti. Od trenutka, ko je izvedela za diagnozo, je glasno opozarjala na to kruto bolezen in se kot ambasadorka dobrodelne organizacije Alzheimer's Society tudi srečala z britanskim premierjem. Izročila mu je peticijo s podpisi 100 tisoč ljudi, v kateri so pozivali k boljši oskrbi ljudi z demenco ter več denarja za njihovo nego.Zvezdnici se je stanje v minulem letu precej poslabšalo, zato je po nasvetu nevrologa odšla v posebno ustanovo, kjer so zanjo lahko ustrezno skrbeli. Scottu se je trgalo srce, ko je Barbara, nekdaj polna življenja, nenadoma ostala povsem sama, saj so zaradi pandemije koronavirusa prepovedali obiske. A jo je ljubljeni v zadnjem tednu vzel k sebi in bil ob njej do njenega zadnjega izdiha.