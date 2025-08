Zaskrbljujoč videz Kate Middleton: »Znak, da ima težave z okrevanjem.«

Britanci so znova v skrbeh zaradi zdravja prihodnje kraljice. Šest mesecev po tem, ko je Kate Middleton razglasila, da je njen rak v remisiji, se zdi, da je njena postava vedno bolj krhka, poroča RadarOnline.com.

43-letna valižanska princesa se je sicer vrnila h kraljevim dolžnostim, vendar skrbno izbira dogodke, na katerih se pojavlja.

Tako je bila junija opazno odsotna na konjskih dirkah Royal Ascot, je pa prišla na turnir v Wimbledonu, ki se ga je udeležila dvakrat: enkrat samo s hčerko in enkrat z možem, princem Williamom in njunima starejšima otrokoma, princeso Charlotte ter princem Georgeem. Najmlajši sin princ Louis je ostal doma.

»Kate je boleče suha in mnogi se bojijo, da je to znak, da ima težave z okrevanjem po zdravljenju raka ali še huje, da je prišlo do ponovitve bolezni,« je zaupal vir blizu kraljeve družine.

Po besedah istega vira naj bi princesa tehtala le približno 41 kilogramov.

»Preživela je ogromno. Želi biti ob kraljevi družini in opravljati svoje dolžnosti, vendar je očitno, da ni v dobrem stanju,« je še dejal vir in nadaljeval:

»Težko ji gre, nima teka in izgublja težo. Videti je izčrpana, skoraj brez mišične mase. Nekoč je imela športno postavo, a zdaj ni več tako.

Za njo je bila naporna pot. Kemoterapija ni lahka. Pustila ji je posledice.«

Kate je marca 2024 javnosti razkrila, da se po operaciji trebuha zdravi zaradi neimenovane oblike raka. Večino leta je bila stran od oči javnosti. V začetku leta 2025 je povedala, da je zdravljenje zaključeno in da je bolezen v remisiji.

A njena odsotnost z dogodkov Royal Ascot je po mnenju mnogih dokaz, da še vedno potrebuje čas za okrevanje.

»Zdi se, da je šla prehitro nazaj k obveznostim,« pravi vir. »Kate potrebuje počitek in hranljivo prehrano.«

Opozorilo strokovnjaka

Zdravnik dr. Gabe Mirkin z več desetletji prakse v športni medicini in preventi­vi zdravja, ki sicer ni sodeloval pri njenem zdravljenju, je za RadarOnline povedal, da lahko princesin močno shujšan videz pomeni, da se njeno telo ne odziva dobro na zdravljenje.

»Kate je izjemno podhranjena, tehta le okoli 40 kilogramov. In to 19 mesecev po operaciji, diagnozi raka in kemoterapiji, kar je lahko posledica same kemoterapije, pomanjkanja teka ali neuspeha zdravljenja,« je povedal in dodal:

»Huda izguba maščobe in mišic lahko resno oslabi njen imunski sistem in njegovo sposobnost za boj proti raku,« opozarja.