Zaskrbljeni na dvoru: mož kraljice Elizabete II. odpeljan v bolnišnico

Britanskega princa, soproga kraljice., so v torek zvečer zaradi slabega počutja prepeljali v bolnišnico. Za to so se zdravniki 99-letnika odločili preventivno, so danes sporočili iz Buckinghamske palače.Princa Philipa so prepeljali v bolnišnico kralja Edvarda II. Viri blizu kraljeve družine so za BBC sporočili, da so vojvodo v bolnišnico prepeljali v avtomobilom. Tam bo ostal nekaj dni na opazovanju.Vir je še pojasnil, da obisk bolnišnice ni povezan z novim koronavirusom.Kraljica ostaja na gradu Windsor, kamor se je par umaknil med pandemijo in kjer živi bolj ali manj v samoizolaciji. Princ in kraljica sta sicer doslej prejela najmanj en odmerek cepiva proti covidu-19.