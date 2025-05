Zarota na Evroviziji?! V sporočilu zahvala, da so glasovali za Izrael, čeprav tega niso storili

Marko Bošnjak, predstavnik Hrvaške na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, je v prvem polfinalnem večeru nastopil kot štirinajsti po vrsti, a se mu ni uspelo uvrstiti v sobotni veliki finale. O tem, kdo bo napredoval, so odločali izključno glasovi gledalcev. Žal pa se iz polfinala ni prebil niti slovenski predstavnik Klemen Slakonja, ki ob izpadu ni skrival razočaranja.

Medtem ko so številni navijači po Evropi spremljali prenose in oddajali glasove za svoje favorite, se je v Norveški zgodil nenavaden zaplet. Norveški mediji, ki jih povzema Index, poročajo, da so gledalci, ki so glasovali za Marka Bošnjaka s številko 14, prejeli povsem napačno povratno sporočilo:

»Hvala, ker ste glasovali za Izrael! Lahko glasujete samo 20-krat, če vam je bil nastop všeč, glasujte še enkrat! Uživajte v Evroviziji 2025!«

Objavljena je bila tudi zaslonska slika tega sporočila. Norveški časnik VG poroča, da je prejel več prijav gledalcev, ki so potrdili, da so prejeli to sporočilo po oddaji glasov za številko 14, ki je bila rezervirana za Hrvaško, ne za Izrael.

ERZ: Napaka ni vplivala na rezultate

Na zmedo se je odzvala tudi Evropska radiodifuzna zveza (ERZ), ki je v izjavi za VG pojasnila, da je šlo za tehnično napako v povratnem sporočilu, ne pa v sistemu štetja glasov:

»Naš partner za glasovanje, podjetje Once, je potrdil, da so bili vsi veljavni glasovi pravilno registrirani v vseh državah, ki so sodelovale v prvem polfinalu. Nekateri na Norveškem so med glasovanjem prejeli napačno povratno sporočilo, vendar to ni vplivalo na končni izid,« so zatrdili.

Kot zanimivost – Izrael v resnici sploh ni sodeloval v prvem polfinalu. Nastopil bo šele v drugem polfinalu, in sicer prav tako s štartno številko 14.