Zaroko potrdila s pitjem krvi (FOTO)

Vrnila sta se na kraj zločina. Vrnila sta se pod drevo figovca v luksuznem portoriškem letovišču, kjer sta se pred letom in pol zaljubila in z roko v roki, s prepletenimi prsti, zakorakala po poti ljubezni.

Noro zaljubljena se bosta zdaj še poročila.

»Julija 2020 sva sedela pod istim drevesom in prosila za čarovnijo. Sanjalo se nama ni, kakšna divja pot je pred nama in koliko dela ter žrtev bo od naju zahtevala ta zveza. A od ljubezni sva opita. Zdaj, leto in pol pozneje, ko sva skupaj prestala cel pekel, a se tudi nikoli prej še nisem toliko in tako iz srca smejala kot zdaj, me je zaprosil za roko,« je zapisala Megan Fox in dodala, da je raperju Machine Gun Kellyju, ki mu je predala srce, odgovorila tako, kot bi mu tudi v naslednjem življenju in kot mu je verjetno v vseh prejšnjih. »Seveda sem rekla da! In potem sva pila kri drug drugega.«

Dvojni obroček

Njuna zgodba je divja, nora, hitra in vrtoglava. Spomladi 2020 sta se spoznala pri snemanju kriminalke Midnight in the Switchgrass, in čeprav ni jasno, kdaj je med njima preskočila iskrica ter zanetila plamen, je skoraj sočasno začelo glasno škripati v njenem zakonu z Brianom Austinom Greenom, od katerega sta maja tistega leta dokončno dvignila roke ter zagnala ločitveno kolesje.

Machine Gun Kelly v obesku nosi kapljico krvi svoje izbranke.

Ali je za tem stal mladi raper ali pa je zapeljiva igralka v luči razpadlega zakona pri njem le iskala uteho, a se je ta nato prevesila v ljubezen, je uganka. A neizpodbitno je, da je med njima zagorel ogenj nore strasti, zaradi česar sta želela biti drug ob drugem tudi tedaj, ko sta bila fizično ločena. »Tvojo kri nosim okoli vratu,« je glasbenik na lansko valentinovo zaljubljeno dejal seksi Megan, si okoli vratu nadel verižico z obeskom, v katerem je ujeta kapljica lepotičine krvi, ter ji pokazal, da je zanj in njegov obstoj pomembna kot ta življenjska tekočina.

A očitno je kri rdeča nit njune zgodbe, saj sta tudi zaroko zapečatila s pitjem krvi drug drugega. Vsaj sodeč po zapisu ekscentrične igralke.

S krvjo sta se povezala, a vendar je Machine Gun Kelly ta najbolj izjemni dan, ko se je sklenil Megan zavezati do konca življenja, izpeljal tudi precej bolj tradicionalno. Z zaročnim prstanom, pa tudi snubitev se je odvijala kot po predpisih. Padel je na koleno, okoli so migotale svečke, v roki pa je držal škatlico z dragocenim obročkom. Seveda nekoliko drugačnim in posebnim.

Megan se je z Brianom Austinom Greenom razšla predlani, od lani pa je tudi uradno ločena.

»Tradicionalno naj bi zaročenki poklonil en prstan, a pri tem, za Megan, sem sodeloval z zlatarjem Stephenom Websterjem, in ustvarila sva dvojnega.« Sestavljen je iz dvojnega obročka in okrašen z dvema dragima kamnoma – z diamantom, ki predstavlja njega, in smaragdom, ki predstavlja njo. »Vdelana sta v obročka trnov, ki sta zvezana skupaj kot dve polovici iste duše, pri tem pa sestavljata temno srce, ki je najina ljubezen,« je prstan, ki pooseblja njun odnos, obrazložil Kelly.