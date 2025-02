Žarek svetlobe in upanja za bivšo Bena Afflecka

Priljubljena igralka Jennifer Garner je bila ena izmed tistih, ki so tedaj, ko so v začetku meseca januarja Los Angeles uničevali požari, ves čas pomagali na terenu.

Požari so terjali na desetine življenj in uničili več tisoč objektov, mnogi so ostali brez strehe nad glavo.

Jennifer Garner je stisko prizadetih vsaj skušala ublažiti s prostovoljno pomočjo.

Nedavno je zaupala, da je v požaru izgubila prijateljico, sedaj pa je obiskala lokalno cerkev, ki jo je redno obiskovala s svojo družino, in skušala najti kaj, kar je bilo kos ognjenim zubljem.

Na njeno veliko presenečenje je našla eno od skodelic, ki jih je nedavno podarila cerkvi.

Garnerjeva je na Instagramu objavila fotografijo skodelice, skupaj s posnetki, ki prikazujejo, kakšna je bila cerkev pred in kaj je od nje ostalo po požaru.

»Trenutek svetlobe in upanja,« je zapisala in dodala: »Pastorju in glasbenemu direktorju naše cerkve sem za praznike poslala skodelice. Nekaj tednov kasneje je cerkev, skupaj z vsemi lepotami okoli nje, izginila.«

Medijem je pojasnila, kako pomemben je bil ta kraj zanjo in njene najbližje, otroke Violet, Seraphino in Sama, ki jih ima z bivšim možem Benom Affleckom.

Ben Affleck Jennifer Garner FOTO: Profimedia

»To je cerkev moje družine … Moji otroci so tja hodili k verouku. Pred nekaj tedni smo skupaj prižigali adventne sveče, gledali nastope malih otrok. To je osrednji del naše skupnosti,« je povedala za MSNBC.