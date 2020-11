Zaradi zalezovalca v paničnem strahu

Do Naomie je sprva poskušal priti prek njene mame Carmen.

Prav nič tiha pa ni bila privlačnost, ki jo je kar prek filmov, družabnih omrežij in fotografij iz tabloidnih revij do hollywoodske zvezdnice začutil 37-letni, zaradi diagnosticiranega aspergerjevega sindroma sicer menda »sramežljiv, zadržan in tako rekoč nezmožen komuniciranja z ženskami«.Kar pa je ob siloviti privlačnosti do igralke, ki mu je očitno nekoliko omračila um, vse izginilo. Bombardirati jo je začel s pismi, polnimi seksualne vsebine, dokler se ni nenajavljeno in nezaželeno pojavil pred njenimi vrati in jo prestrašil do obisti. »Ne počuti se več varne. Prestrašena je. Dokler ne bo vedela, da je nekje varno zaprt in ji tako ne more škoditi, se bo vseskozi v strahu ozirala čez ramo,« je sodišču mučni vsakdanjik zvezdnice orisal tožilec in dosegel zmago. Zaradi zalezovanja se Ii igralki in njeni mami po sodnem odloku ne sme več približati ali z njima navezati stika, sicer z odlogom dveh let bo moral odslužiti tudi 21 mesecev za zapahi, dotlej pa mora opraviti 300 ur družbenokoristnega dela, oditi na zdravljenje zaradi svojih težav, njegovemu gibanju pa bodo sledili z GPS-sledilnikom.Obsedenost z igralko, ki ji je drama Mesečina prinesla oskarjevsko nominacijo, se je začela prek fotografij. Že ob slikah je začutil, da je ona tista prava, ena in edina zanj, kar bo seveda uvidela tudi sama, ko se enkrat spoznata. V tem prepričanju je oktobra lani rezerviral reiki zdravilne tečaje pri njeni mami, upajoč, da bosta trčila drug ob drugega. Zaman. Zato se je kar naravnost obrnil na Carmen, da si želi spoznati njeno hčer, da je to njegova višja pravica ter naj njuno snidenje priredi na 11. november, saj si želi, da bi to bila njuna obletnica. Vsekakor znak za preplah.Kje in kako mu je uspelo izbrskati njen naslov, ni znano, a očitno reklo, da kjer je volja, je tudi pot, drži. Kajti dan pred dnevom zaljubljencev, na 13. februar letos, je v Naomiejin nabiralnik prispelo močno odišavljeno ljubezensko pismo. S črno pisavo na rdečem papirju. Dolgo kar 11 strani! Na teh pa izpoved brezpogojne ljubezni. Kar je bil komaj začetek, saj so se v sledečih dneh pisma kar vrstila, v vsakem pa močnejši in bolj ekspliciten seksualni naboj. Vse do 28. februarja, ko se je igralki od groze stemnilo pred očmi.Bila je ravno sredi telefonskega pogovora, ko je njen glas nenadoma skoraj zamrl. V slušalko je tresočega glasu zašepetala, da je njen zalezovalec pred njenimi vrati. »Bila je v šoku in noro prestrašena. V tistem trenutku – tako je dejala – je imela občutek, da ji je vsa kri odtekla iz telesa, zajel jo je ohromljujoč napad panike. Resnično je bila prepričana, da bo vdrl in jo poškodoval.« A čeprav se to ni zgodilo, je odtlej živela v strahu. V minulih mesecih je bil njen spanec nemiren, ni se znebila strahu, da ji lahko kaj stori, varno se ni počutila niti doma več.Četudi je zamenjala vse ključavnice, nadgradila varnostni sistem, ob prihodu domov pa je vedno prosila taksista, naj počaka, dokler se za njo ne zaprejo vhodna vrata.»Ne Naomie ne Carmen si ne zaslužita živeti v strahu zaradi zalezovalca,« je povedal sodnik, ki so ga dokazi prepričali, da Ii vsaj za zdaj ne spada na prostost. Ko je policija namreč vdrla v njegov dom, je med racijo našla ne le več njegovih potnih listov na različna imena, ženska oblačila in obsežen dosje o Harrisovi – v njem tudi 49 njenih fotografij –, pač pa vrsto pisem drugih znanih žensk, ki so zavrnile njegove poskuse zbliževanja. »Jasno je, da je bil že prej obseden s slavnimi, glamuroznimi ženskami iz medijev, kar se je zdaj le stopnjevalo. Plaši me,« je še priznal sodnik.