Zaradi trenutka nepazljivosti zvezdnica ob vse

Lana Del Rey je na lastni koži izkusila, da se policisti ne šalijo, ko občane svarijo, naj v avtomobilih ne puščajo vrednejših reči.

»Pred časom sem parkirala na Melrose Placeu in skočila po opravkih. Ni me bilo nekaj minut, a ravno takrat je nekdo razbil vsa okna na avtomobilu ter iz njega ukradel nahrbtnik, v katerem sem imela prenosnik, tri kamere in trde diske. Tokrat sem prvič pustila reči v avtomobilu, tega sicer res ne počnem, a vedela sem, da se bom kmalu vrnila, in upala na najboljše. Ni se izšlo,« je sledilcem na družabnem omrežju povedala pevka, ki je tako v trenutku izgubila več pesmi, ki jih je posnela za nov studijski album, 200 strani knjige, ki jo je pisala za pomembnega založnika, in neprecenljive družinske spomine, shranjene na kamerah in prenosniku.

Oboževalce je prosila, naj pesmi ne poslušajo.

Da je vse skupaj še huje, so tatovi vdrli v njen računalnik ter na spletu objavili nekaj njenih še neobjavljenih pesmi, da ne bi podobne usode doživela tudi njena knjiga, pa jo je na daljavo izbrisala. »Nikoli si nisem mislila, da se mi bo kaj takšnega zgodilo, zato pisanja nisem shranjevala v oblak. Vse je izgubljeno. Izbirala sem med izbrisom in nevarnostjo, da nekdo to objavi na spletu.

V vsakem primeru bi izgubila pogodbo z založnikom,« je dejala obupana glasbenica, ki je oboževalce še prosila, naj ne poslušajo pesmi, ki so jih nepridipravi poslali v medmrežje. Obljubila jim je, da jih čaka veliko presenečenje, če bodo njeno željo spoštovali in počakali na izid albuma.