Zaradi težke bolezni je zvezdnik že leta na vozičku

Huda bolezen mu je povsem spremenila življenje. Karizmatični igralec 64-letni Michael J. Fox je moral opustiti kariero, se posvetiti zdravljenju, njegova dva najmlajša od štirih otrok se ga sploh ne spomnita zdravega. Vsak dan je zanj boj, a ostaja nasmejan, prijazen in se trudi, da bi bilo njegovo življenje čim bolj normalno.

Nazadnje se je s soprogo Tracy pojavil na finalu teniškega turnirja US Open, ki je ta konec tedna potekal v New Yorku. Najprej se je sprehodil po modri preprogi, nato pa s tribun spremljal dvoboj med Sinnerjem in Alcarazom, piše US Weekley.

Michael J. Fox FOTO: Profimedia

Fox, ki je v 80. letih zaslovel z vlogo v seriji filmov Nazaj v prihodnost, se po diagnozi napredovane Parkinsonove bolezni redko pojavlja v javnosti, vendar še vedno obiskuje dogodke, ki mu prinašajo veselje.

Čeprav je bilo očitno, da je v slabem zdravstvenem stanju, je vstal iz invalidskega vozička, da bi poziral fotografom, nato pa se s pomočjo vrnil nanj.

Komentarji ljudi na družbenih omrežjih so bili ganljivi: »Kakšen človek!« »Če obstaja pravi Superman, je to Michael J. Fox.« »Boleče je videti junaka mojega otroštva v takšnem stanju, a veseli me, da se še vedno trudi živeti normalno.« »Tako žalostno in hkrati čudovito.« »On je najmočnejši človek na svetu.«

Mnogi so izpostavili tudi njegovo ženo Tracy Pollan: »Tako je videti, ko spoštuješ obljubo, da boš ljubil ne glede na vse.« »Močna in pogumna je tako kot on.«

»Fox je res našel najboljšo ženo na svetu.«

Foxova bitka s Parkinsonovo boleznijo

Ker so se dolgo pojavljala ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju, je Michael J. Fox leta 1998 javno razkril, da ima Parkinsonovo bolezen. Sam je zanjo vedel od leta 1991, ko so mu jo odkrili, je bil star 29 let.

Ustanovil je fundacijo, ki nosi njegovo ime, in si prizadeva za iskanje učinkovitih zdravil. Je velik zagovornik znanstvenih raziskav in ozaveščanja o tej bolezni, svoje izkušnje pa deli javno, da bi drugim pomagal hitreje prepoznati simptome in poiskati možnosti zdravljenja.