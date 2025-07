Zaradi Lepe Brene Hrvati na nogah! Zahtevajo prepoved koncerta in napovedujejo protest

Hrvaška veteranska združenja z otoka Krk so izrazila nezadovoljstvo z načrtovanimi nastopi pevke Lepe Brene (Fahreta Jahić Živojinović) ta konec tedna v klubu Diamond na območju Malinske, so poročali hrvaški mediji.

Očitajo ji, da je med vojnami na Balkanu nastopala v uniformi srbskih oboroženih sil. FOTO: Vukelič Ljubo

Fiuman.hr tako navaja, da pozivajo pristojne institucije, naj prepovedo njen koncert. Če se to ne bo zgodilo, so napovedali, da bodo izvedli proteste in »druge akcije«, da bi preprečili izvedbo koncerta.

Kot glavni razlog za svoje nasprotovanje združenja navajajo pevkino vedenje med domovinsko vojno v letih 1991-1995.

Nastopala v uniformi srbskih oboroženih sil

V izjavi navajajo, da je pevka med vojnimi grozotami in trpljenjem v Bosni in Hercegovini, proti muslimanskemu in hrvaškemu ljudstvu, javno nastopala v uniformi srbskih oboroženih sil, ki so požigale, plenile, preganjale, okupirale mesta in vasi ter z ozemlja Bosne in Hercegovine vsak dan s topovi in tankovskimi granatami bombardirale mesta Županja, Slavonski Brod in druga obmejna mesta v Republiki Hrvaški z Bosno in Hercegovino, pri čemer je bilo ubito veliko število državljanov Republike Hrvaške.