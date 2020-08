Zaradi posilstev mu grozi 225 let zapora

o Hale/ Getty Images Beyonce in Jay Z FOTO: Jo Hale/Getty Images

2015. mu je grammyja prinesla uspešnica Crazy in love, pri kateri je sodeloval z Beyonce in Jayem Z.

Na seznamu zvezdnikov, ki so pod bleščečim ogrinjalom slave in bogastva skrivali svojo pravo naravo, je novo ime. V policijski preiskavi zaradi spolnega napada in petih posilstev se je znašel z grammyjem nagrajeni producent, ki je delal z glasbenimi zvezdami najvišjega ranga, kot soin. Očitno ga je preiskava dovolj obremenila, saj so ga že aretirali. Če mu tožilstvo dokaže vse, česar ga obtožuje, glasbenemu producentu v najslabšem primeru grozi do 225 let za zapahi.Čeprav naj bi glasbeni producent s krstnim imenomzanikal obtožbe in je njegov odvetnikodločen dokazati Detailovo nedolžnost, so preiskovalci prepričani, da so odkrili le vrh ledene gore. Zato so že zaprosili javnost za pomoč ter pozvali še druge morebitne žrtve, naj jih ne bo strah spregovoriti. Ne nazadnje producentu v prid ne govori niti njegova preteklost, saj ni prvič, da se je zaradi spolnega nasilja znašel pod drobnogledom.Pevkaga je že pred časom obtožila neprimernega vedenja v studiu, podobno izkušnjo med snemanjem naj bi z njim imela pop pevka, glasbenica, očitno tudi ena njegovih tarč, pa je dodala, da je šele z Detailomspoznala, kaj pomeni biti resnično prestrašen. A če so pevke govorile o neprimernem vedenju, sta gainobtožili, da ju je posilil, pretepel in prisilil v seks pred drugimi ljudmi, zaradi česar sta zanj zahtevali tudi prepoved približevanja. Lani ga je zaradi posilstva in zlorabe tožila še neka manekenka in pevka, ki naj bi ji sodišče prisodilo 15-milijonsko odškodnino.Med letoma 2010 in 2018 naj bi Detail pri sebi doma napadel in posilil (najmanj) pet mladenk, starih med 18 in 31 leti. Podrobnosti še niso znane, sprevrženi zvezdnik pa lahko iz pripora odkoraka le po plačilu varščine šest milijonov.