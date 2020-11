Zaradi pijanske vožnje za zapahi

DANIELBEAMAN/X17ONLINE.COM Kljub trudu ga alkohol vedno znova zmami v svojo past. FOTO: Danielbeaman/x17online.com

28

je bil star, ko je šel prvič na zdravljenje.

Pred dvema letoma je irski igralecsvojim najbližjim in samemu sebi obljubil, da začenja pisati novo, trezno poglavje svojega življenja. Po nič koliko obiskih rehabilitacijske klinike ter pijanskih izgredih, ob katerih so si paparaci meli roke, si je rekel, da je dovolj. A njegova razvada je spet privrela na dan, saj je zaradi vožnje pod vplivom alkohola, pri čemer je še zakrivil prometno nesrečo, konec tedna preživel v priporu.Bilo je okoli pete popoldne v nedeljo, ko je policija obalnega kalifornijskega mesta Malibu, znanega tudi po koloniji razkošnih vil zvezdnikov, prejela klic o prometni nesreči. Vpleten je bil le en avto, možem postave pa je bilo že na prvi pogled jasno, kaj je botrovalo nezgodi. Rhys Meyers, ki je sedel za volanom potolčenega avtomobila, je namreč že na daleč kazal znake okajenosti, da je imel v krvi precej več alkohola od dovoljenega, pa je pokazal tudi alkotest.Zvezdnik serije Tudorji se ni poškodoval, pristal je za rešetkami in šele po preživeti noči v celici so ga po plačilu varščine petih tisočakov izpustili na svobodo. A bo igralec za svoja dejanja moral odgovarjati, saj ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola 25. februarja naslednje leto čaka zaslišanje pred sodnikom.Kolikšno kazen mu bo naložil sodnik, bomo videli, a verjetno nihče ne bo bolj strog, kot bo Jonathan sam do sebe. Kljub obljubi se je z nedeljskim incidentom namreč izneveril sebi, ženiin sinku, ki bo konec leta praznoval štiri leta. »Samega sebe sem s tem, ko me je spet zaneslo na stara pota, pustil na cedilu,« se je predlani, ko ga je pred nedeljsko pijano vožnjo nazadnje zaneslo, posipal s pepelom in si tedaj nemudoma poiskal pomoč.Kar je bilo že vsaj šestič, da je svoje težave, ki jih prerad rešuje z alkoholom, poskušal razrešiti s pomočjo strokovnjakov.Spomnimo, irski lepotec se do svojega 26. leta alkohola skoraj ni dotaknil, a od tega mejnika je njegova zgodovina dejansko zgodovina (neuspešnega) spopadanja s pijačo. V rehabilitacijski kliniki je prvič pristal 2005., star 28 let. A je bila ozdravitev le kratka, saj se je v klinike za zdravljenje odvisnosti vrnil že dve leti pozneje, še v tretje pa še dve leti zatem. Po več spodrsljajih je nazadnje pred dvema letoma poskusil še šestič.Igralčevih minulih 15 let torej zaznamuje obiskovanje zdaj te, zdaj one rehabilitacijske klinike. Kot tudi povzročanje pijanskih zdrah na letališčih. Med zdravljenji se je namreč dokopal do spoznanja, da so letališča kraj, ki v njem sproži željo po pijači. »Tam moram sedeti več ur in čakati, kaditi mi ne pustijo, povsod pa je dostopen alkohol. Kar ni izgovor, a me to okolje žal naredi ranljivejšega, dovzetnejšega,« je ugotovil, in to kar pravilno.Zaradi pijanskega robantenja je bil prvič namreč aretiran na dublinskem letališču. Dve leti pozneje, 2009., je povzročal kaos na pariškem letališču Charles de Gaulle, sprva, ker mu natakar ni želel več postreči s še eno pijačo, s čimer si je prislužil igralčevo brco, ob posredovanju policije pa je Jonathan trem policistom celo zagrozil, da jih bo ubil. Leto pozneje je po pitju vodke žalil osebje letališča v New Yorku, kar se je končalo tako, da ga na letalo niso pustili. Podobno so ga pred tremi leti kaznovali, ko bi iz Dublina moral leteti v Vancouver v Kanado, a so ga, ker je komaj stal na nogah, varnostniki pospremili z letališča.Predlani pa ga je po poletu med Los Angelesom in Miamijem, na katerem se je pijan znašal nad ženo, ob pristanku pričakala policija. V tokratni incident sicer niso vpletena letala ali letališča, očitno je presedlal na drugo prevozno sredstvo. Z letal na avtomobile.