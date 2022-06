Zvezdnik zaradi paralize težko jé, lahko utrpi trajne posledice (FOTO)

Sta mlada in bogata, a to nista nujno pogoja, da ti je podarjeno tudi zdravje. Najprej je spomladi velikanski zdravstveni preplah in soočenje z lastno umrljivostjo doživela Hailey Bieber, ko so jo, staro le 25 let, zaradi strdka, ki je povzročil blažjo možgansko kap, urgentno sprejeli v bolnišnico. Preiskave so zdravnikom razkrile, da ima mlada zvezdnica že od rojstva v srcu majhno luknjo, zaradi česar so jo hitro operirali.

Zvezdniškemu parčku je življenje letos pokazalo, kako dragoceno je zdravje. FOTO: Maria Alejandra Cardona/Reuters

Zdaj krhkost lastnega telesa spoznava tudi njen mož Justin Bieber, ki ga je napadel virus, zaradi katerega ima desno stran obraza povsem paralizirano. »Kot lahko sami vidite, imam sindrom Ramsayja Hunta in je rezultat virusa, ki napada živčevje v ušesih in na obrazu,« je na instagramu objavil posnetek, ki glasneje kot Justinove besede pripoveduje o resnosti njegovih zdravstvenih težav.

Z desnim očesom ne mežika. Pri nasmehu in med govorom se mu ukrivi in premika le levi del ust. Pri miru, kot bi bila iz kamna, je njegova desna nosnica. »Kot vidite, je ta stran povsem paralizirana,« je dejal kanadski zvezdnik, ki je bil primoran odpovedati nekaj koncertov svetovne turneje. Koliko jih bo moral še odpovedati oziroma prestaviti, niti sam ne zna povedati, saj ne ve, kdaj bo paraliza minila.

»Ne vem, kako dolgo bo trajalo, a je precej resno. Želel bi si, da ne bi bilo tako, a očitno mi telo sporoča, da se moram umiriti. Potrebujem počitek, da spravim obraz nazaj v normalno stanje.« Pri čemer pa ne samo leži in čaka na dan, ko se bo prebudil z obrazom, ki se bo spet premikal in bo lahko delal najrazličnejše grimase, »izvajam najrazličnejše obrazne vaje, prizadevam si, da ga spet spravim v normalo«. A če je morda upal, da mu bo z vajami šlo vsak dan na boljše, se je uštel.

Zaradi bolezni je že odpovedal nekaj koncertov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Vse težje jem,« je navedel le eno vsakodnevno dejavnost, ki ji doslej sploh ni posvečal pozornosti. Zmožnost grizenja in goltanja je bila namreč nekaj samoumevnega. Do zdaj, ko ga je udaril sindrom Ramsayja Hunta.

V večini primerov bolniki, ki trpijo za sindromom, ki je prizadel tudi mladega pevca, okrevajo. A dovolj je že majhen odstotek teh, ki utrpijo trajne posledice, da zvezdniku na prsih leži velikanski kamen tesnobe. Vprašanje je tudi, ali je dovolj hitro začel zdravljenje, saj mu v nasprotnem primeru grozita gluhost in trajna oslabljenost obraznih mišic. Vsekakor mu je v teh težkih dneh v velikansko uteho ljubljena, njeni ljubezen in podpora.

To oko ne mežika, na tej strani obraza se ne morem smejati, ta nosnica se ne premika.

»S Haileyjinimi težavami in Justinovo paralizo jima je življenje vsekakor ogromno naložilo. Oba sta močno zaskrbljena. A kot je Justin prej skrbel za Hailey, tako zdaj zanj skrbi ona. Dober par sta, super ekipa, in s skupnimi močmi bosta gotovo prebrodila tudi to,« pravi vir.

Uživanje v hrani je bilo zanj nekoč samoumevno, danes ne več. FOTO: osebni arhiv