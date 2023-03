Zaradi novega naziva se ji ni treba več klanjati Meghan Markle

Prejšnji teden je britanski kralj Karel III. (74) svojemu bratu, princu Edwardu (59), doslej grofu Wesseškemu, podelil naslov vojvode Edinburškega, njegova žena Sophie (58) pa je postala vojvodinja in naj bi bila srečna, ker se ji ne bo potrebno več prikloniti Meghan Markle (41).

Prijatelj vojvodskega para je za Daily Mail povedal, da je Sophie odleglo.

Meghan ni želela, da bi bila njena mentorica pri obvladovanju skrivnosti življenja v kraljevi družini. FOTO: Pool Reuters

»Ni se ji več treba priklanjati tistim, ki niso le opustili kraljeve dolžnosti, ampak zadnja tri leta kritizirajo institucijo, za katero tako trdo dela,« je navedeno, glavni razlog pa je v tem, da je Meghan menda ob zaroki s Harryjem (38) ni hotela, da bi bila Sophie njena mentorica pri obvladovanju skrivnosti življenja, pravil in dolžnosti v kraljevi družini.

Poseben odnos s kraljem

Po podelitvi novih nazivov so se britanski mediji razpisali o novem vojvodi, še bolj pa o vojvodinji Edinburški, ženi, ki ima s Karlom III. poseben odnos.

Novega naziva sta se zelo razveselila. FOTO: Hannah Mckay, Reuters

The Mirror navaja, da je Sophie »kraljeva prijateljica, dragocena sodelavka in njegovo skrivno orožje«. Odkar se je poročila s princem Edwardom, je Sophie spoštovana v družini. Pravijo ji celo »druga hči« kraljice Elizabete II., s katero je zgradila globok in tesen odnos.

Sophie je pogosto ob Karlu III. in opravlja številne naloge v imenu kraljeve družine. Nedavno je bila v New Yorku, na zasedanju OZN in je govorila o nasilju nad ženskami in dekleti. Postala je tudi prva članica britanske kraljeve družine, ki je obiskala Demokratično republiko Kongo, poroča 24sata.hr.

Sophie je pred poroko delala v marketingu Capital Radia v službi stikov z javnostmi in kot Kate Middleton (41) nima plemenite krvi. Njena družina je iz srednjega sloja, a so hčerkama omogočili vrhunsko izobrazbo. Nova vojvodinja se ukvarja z zelo zahtevnimi temami in vprašanji, kot je pomoč žrtvam posilstva, spolnega nasilja in izkoriščanja v vojnah, še toliko bolj, odkar sta se Harry in Meghan umaknila s kraljevih dolžnosti in odšla v ZDA.

