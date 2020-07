Zaradi korone zaljubljenca živita v dvorcu

Vsak dan odpreta vse pipe

30 tisoč stopnic prehodita vsak dan.

Laura in Michael sta se zaljubila na delovnem mestu, ta je zdaj njun dom. FOTO: YouTube

Zaljubila sta se pred letom in pol, med delom v elitnem dvorcu Ashford, ki ga, ko razmere to dopuščajo, obiskujejo največje zvezde, kot soin. Pred meseci, ko je svet zajela pandemija in je hotel zaprl vrata, pa sta povsem nepričakovano zaživela v pravljici.insta postala oskrbnika graščine iz 13. stoletja na Irskem, stanovanje, ki si ga delita v bližnji vasi Cross, sta zamenjala za razkošno posestvo.Bilo je marca, ko ju je lastnik, čigar predniki so kupili dvorec od znamenite rodbine, zaprosil, ali bi bila pripravljena med karanteno bivati v hotelu in ga vzdrževati. Ona bo skrbela za notranje prostore, on za okolico, sta navdušeno privolila, osupla, da bosta imela na voljo toliko prostora. No, seveda nista zanemarila svojih obveznosti, čiščenje in skrb za toliko prostorov na toliko kvadratnih metrih površine – med drugim kinodvorano, dve gromozanski jedilnici, 83 spalnic in velnes – nista mačji kašelj, toda utečeni par se je kaj hitro udomačil v graščini, ta je čez noč tako postala njun dom. »Največ težav nama povzroča kuhanje,« priznava Laura, ki s kuhalnico ni ravno spretna, njen izbranec pa še manj. »Ko sprožiš požarni alarm v hotelski kuhinji, to pomeni, da piska po vsej zgradbi! Pri pripravi hrane sva zato precej skromna, da ne bi povzročila nepotrebne škode.«Dan začneta z dolgim sprehodom po prostranih vrtovih, potem se zapreta vsak v svojo pisarno in se pridružita videokonferenci z nadrejenimi. Sledi običajen delovnik, med katerim ne manjkata sesanje in brisanje prahu z dragocenih lestencev, največ časa pa jima vzame vodovodni sistem. Da ne bi kaj zastajalo v ceveh, morata namreč v vseh sobah za goste odpreti pipe v kopalnici in vodo pustiti teči, prav tako je nujno splakniti kotliček. V povprečju prehodita 30.000 stopnic na dan, tako da po dobrih dveh mesecih ugotavljata, da sta telesno odlično pripravljena. Michael se mudi tudi na vrtu, kjer obrezuje grmovje, drevje in kosi travo ter čisti prostore z orodjem, ob večerih pa si privoščita romantičen zmenek: večerjo s sprehodom, enkrat na teden pa ogled filma v zasebni kinodvorani!Kot kaže, se njuno pravljično obdobje končuje, kajti hotel je v teh dneh odprl svoja vrata, prvi gostje so že prispeli, a gneče po rezervacijah sodeč ne pričakujejo. Laura in Michael, vajena razkošnega bivanja, za zdaj ostajata na naslovu graščine, in ker jima gresta delo in življenje na veliki nogi tako dobro od rok, delodajalec razmišlja, da bi jima v Ashfordu namenil kar stalno bivališče!