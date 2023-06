Zaradi kapi velika zvezda šova ni vedela, ali bo lahko še kdaj pela

Vrnila se je tja, kjer se je vse začelo. Susan Boyle je prejšnji konec tedna namreč presenetila v finalni oddaji šova Britanija ima talent in navdušeni množici s svojim angelskim glasom zapela skladbo I Dreamed a Dream, ki jo je z istega odra pred 14 leti izstrelila med zvezde.

Z največjim veseljem se je kot gostja vrnila na šov Britanija ima talent. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

»Čudovito je biti spet tu! Še posebno ker me je aprila lani doletela lažja kap in nisem bila prepričana, ali se bom še vrnila na oder. A mi je uspelo in sem tu!« je kar mimogrede razkrila in pri tem omilila resnost svojega zdravstvenega zapleta. Po kapi se ji je namreč povesila ena stran obraza, govorila je povsem nerazločno. Več kot eno leto je morala trdo garati, da si je povrnila dar govora in petja. Vse, kar si je kdaj želela početi, je bilo petje, po kapi pa je kazalo, da tega nikoli več ne bo mogla, in to jo je uničilo. Le z obilo volje in ob pomoči glasovnega terapevta se ji je vrnil govor.

Obstajala je precejšnja verjetnost, da je z njeno glasbeno kariero konec.

Zgodilo se je aprila lani. Kot običajno ji je zvečer njena osebna pomočnica Geraldine voščila lahko noč in se poslovila. A ko se je naslednje jutro vrnila, je videla, da se je v tistih nekaj nočnih urah samote za Susan spremenilo vse. Susan in Geraldine gresta pogosto skupaj na zajtrk. A ko je k njej prišla tistega jutra, je videla, da morata nemudoma v bolnišnico. Susanin obraz je bil povešen, govorila pa je popolnoma nerazločno.

Obstajala je precejšnja verjetnost, da je konec velike kariere škotske pevke, ki je na glasbeno pot stopila šele pri poznih 48 letih, a je od tedaj prodala že več kot 25 milijonov albumov. Misel, da je z njenim petjem morda konec, jo je pobila, toda ni se predala. Takoj ko je bilo najhujše za njo in je lahko zapustila bolnišnico, je najela zasebnega terapevta govora. Vse leto se je z njim dobivala večkrat na teden in naredila vse domače naloge. Redno se je srečevala tudi s trenerjem petja. »Garala je kot živina, da je lahko spet stopila na oder in zapela,« je povedal vir in dodal, da kljub okrevanju še ni povsem takšna, kakršna je bila pred kapjo.

2020. je bila zadnjič na turneji.

Susan in njena ekipa vesta, da bo morala zaradi preživete kapi nekoliko izpreči. Se ne naprezati. Vseeno upa, da se bo morda že prihodnje leto lahko vrnila s koncertno turnejo. Najbolj srečna je na odru, a zdaj ima ob sebi tudi ljudi, ki njeno zdravje postavljajo na prvo mesto. Susan ostaja optimistična glede nastopanja. Ne nazadnje je zadnje leto pridno hodila na vaje in terapije z enim samim ciljem – da bi spet pela. Zadnjo turnejo je imela pred pandemijo leta 2020.

Garala je, da je zdaj lahko spet na odru.