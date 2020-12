Zaradi izpadov izgubil pet članov ekipe

Suri ni videl že sedem let, čeprav si s Katie Holmes skrbništvo delita. FOTO: Getty Images

Še hči ga ima dovolj

Isabello, ki živi v Londonu, je posvojil, ko je bil poročen z Nicole Kidman, za njo sta posvojila še Connorja. FOTO: Newspix/getty images

Ameriški zvezdnikv Londonu snema sedmo nadaljevanje akcijskega filma Misija nemogoče, kar mu uspeva kljub vedno strožjim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so doleteli tudi Britance, še posebno tiste, ki živijo v prestolnici. Cruise, za katerega so nekoč govorili, da je kar velik hipohonder, pa seveda ničesar ne prepušča naključju in strogo upošteva vse varnostne ukrepe, celo tako, da se naokoli sprehaja z dvema zaščitnima maskama na obrazu.Enako 58-letnik zahteva od ekipe. Ne sicer da nase navlečejo več mask, morajo pa se držati preostalih ukrepov, torej rednega razkuževanja rok, primerne razdalje in podobno. Ko je pred dnevi zasačil člana ekipe, ki sta se sklanjala nad računalniški zaslon, pri tem pa nista vzdrževala dvometrske razdalje, čeprav sta oba nosila zaščitno masko, je menda povsem ponorel, začel nanju vpiti in preklinjati ter jima zagrozil, da ju bo, če ju znova zaloti pri neodgovornem početju, odpustil. Ob tem ni pozabil dodati, da se bo enako zgodilo s komer koli, ki se ne bo držal pravil.Njegovo vpitje je močno pretreslo vseh 50 članov, ki trenutno delajo z njim, a priložnosti, da bi kogar koli odpustil, Cruise ni dobil, saj je že nekaj dni pozneje kar pet članov snemalne ekipe dalo odpoved.»Napetost se je stopnjevala že nekaj mesecev, to je bila le kaplja čez rob. Tom je nervozen, ker so že tako in tako zamujali snemanje, začeti bi morali v začetku leta, pa jim je covid-19 porušil načrte, in zdaj noče z ničimer ogroziti dela. Jezen je, ker drugi vsega skupaj ne jemljejo tako resno kot on, in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo počilo,« je dejal eden od članov ekipe in dodal, da je projekt zanj zelo pomemben, rad ustvarja Misije nemogoče in vložil je veliko truda in denarja, da se je snemanje sploh lahko začelo, zato se počuti odgovornega za celotno produkcijo.Predvideni datum izida akcijskega spektakla je november prihodnje leto.Tom Cruise je sicer že nekaj let znan po svojem na trenutke precej ekscentričnem vedenju, zato ga veliko kolegov preprosto ne prenaša, mnogo tistih, ki so z njim delali pri katerem od projektov, pa je dejalo, da je bila izkušnja milo rečeno težka. Zvezdnik se na to ne ozira, ker od sebe zahteva le najboljše, enako pričakuje tudi od drugih članov ekipe, pri tem pa ga niti malo ne skrbi, kakšno mnenje ima kdor koli o njem, je pred časom dejal eden od njegovih znancev.Kot kaže, pa ga ima dovolj celo njegova starejša hči, posvojenka, ki z možem živi v Londonu, a očeta med snemanjem ni sprejela v svoj dom niti se mu ne želi pridružiti v prostorni hiši v prestižni soseski, ki jo je za slabih 400.000 evrov na mesec najel za čas snemanja. Tam za njegove želje skrbi ekipa zaposlenih, ki so pripravljeni ustreči vsaki njegovi kaprici, a Isabella je srečnejša z mirnejšim življenjem brez očetovih zdrah in fotografskih aparatov, ki mu sledijo na vsakem koraku. Tom Cruise je Isabello posvojil leta 1992, ko je bil poročen z, nekaj let pozneje sta posvojila še, oba otroka sta po ločitvi staršev ostala pri očetu, pri čemer je največjo vlogo igrala scientologija, vera, ki jo Tom goreče časti, Nicole pa nikoli ni hotela postati njena članica. Scientologa sta pozneje postala tudi Isabella in Connor in povsem pretrgala stike z mamo.Podobna usoda je doletela Cruisovo mlajšo hčer, ki se mu je rodila v zakonu z igralko. Tudi slednja ni nikdar hotela niti slišati o tem, da bi se pridružila scientološki cerkvi ali vanjo vključila svojo hčer. Menda naj bi bil to tudi razlog, da Suri, ki je pri 14 letih že prava dama, očeta ni videla dolgih sedem let. Tom se je zaradi tega že večkrat znašel pod plazom kritik, da je najmanj slab oče. »S Katie si skrbništvo delita in hčer bi lahko videl, kadar bi hotel, a odločil se je, da je ne bo, ker ni scientologinja,« je pred časom za ameriški tabloid povedal njegov dobri prijatelj.