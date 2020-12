Zaradi filma je pristal v bolnišnici

Na smrt bolni astrofizik in sedemletni deklič se podata prek ledene Arktike. FOTO: netflix

Novinka za zgled veteranom

V prihajajočem filmu ne manjka zvenečih imen, saj ob Clooneyju igrata tudi oskarjevska nominiranka Felicity Jones in nominiranec za zlati globus David Oyelowo. Pa vendar je sedemletna igralska novinka Caoilinn Springall tista, ki je najbolj navdušila. "Vsak kader z njo je uspel v prvo. Nobenega ponavljanja," je dejal Clooney in dodal, da jo je vseskozi, čeprav nekoliko šaljivo, postavljal drugim za zgled. "Ste jo videli? V prvo! Ne govorite mi o svojih igralskih pripravah!" jim je George metal pod nos.

23.

decembra bo The Midnight Sky doživel premiero na Netflixu.

Piše se leto 2049. Zemlja je po jedrski katastrofi večinoma neprimerna za življenje, eden redkih preživelih je astrofizik, ki pa so mu zaradi raka šteti dnevi. V osami znanstvene postaje na Arktiki pije viski, igra šah in čaka na svoj konec, ko odkrije, da ni sam. Iz nič se pojavi deklica.Čeprav je prepričan, da je zadnja oseba, ki lahko skrbi za otroka, se z njo poda čez ledene in zasnežene širjave proti drugi znanstveni postaji, s katere bi skupino astronavtov, ki se vračajo na Zemljo, lahko opozoril, kaj se je zgodilo med njihovo odsotnostjo. Tako gre zgodba filma The Midnight Sky, zadnjega projekta, ki ni prevzel le glavne vloge, pač pa se je postavil tudi za kamero. »To je največji, najtežji projekt, kar sem se jih kdaj lotil,« priznava hollywoodski težkokategornik. Zaradi filma je že pred začetkom snemanja pristal v bolnišnici.Če se je namreč želel preleviti v na smrt bolnega astrofizika, ki je preživel apokalipso, ni smel dajati vtisa zdravega in vitalnega moškega. Maska naredi ogromno, čudežev pa ne dela, zato je moral Clooney izgubiti 12 kilogramov. A se je hujšanja očitno lotil prehitro, saj je le štiri dni pred odhodom na prizorišče snemanja zaradi vnetja trebušne slinavke pristal v bolnišnici.»Mislim, da sem želel prehitro izgubiti preveč kilogramov, zato sem tedaj pozabil na svoje zdravje,« je zvezdnik pojasnil po večtedenskem okrevanju. »Dolgo sem potreboval, da sem bil spet pri močeh. In ker sem tudi kot režiser potreboval ogromno energije, je bilo delo nadvse težko. Še toliko bolj, ker smo snemali tudi na ledeniku na Finskem.« Neprijazne vremenske razmere in negostoljubno okolje so delo še dodatno otežili, a je bilo vredno, meni oskarjevec. Prav tako ni kolebal, ko si je moral pustiti dolgo, gosto in razmršeno brado. Negova ženain hčerka nad novim videzom nista bili navdušeni, zato pa je bil njegov sin. »Mojo grdo brado je oboževal, saj mi je vanjo skrival reči. Tako sem, denimo, med enim snemanjem v bradi odkril delčke lizike.«Tokrat ni bilo prvič, da se je Clooney zavoljo umetnosti igral z zdravjem. Predlani ga je, ko je z motorjem divjal na prizorišče snemanja serije Catch-22, zbil avto. Tedaj so nemočnega igralca očividci raje snemali s telefoni, kot da bi poklicali reševalce. »Nikoli ne bom pozabil trenutka, za katerega sem mislil, da je moj zadnji, za ljudi okoli mene pa je bil očitno še zadnji trenutek zabave,« je tedaj dejal igralec, srečen, da je še živ.Leta 2005 pa si je pri filmu Siriana tako hudo poškodoval hrbtenico, da je kar tri tedne povsem negibno ležal v bolnišnici. Bolečine so ga spremljale še dolgo po tem, in to tako neznosne, da je razmišljal o samomoru.