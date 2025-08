Zaradi 23 let mlajše žene je moral opustiti igralsko kariero

Chuck Norris je opustil igralsko kariero, da bi skrbel za bolno ženo. Ne, to ni ena izmed številnih šal na račun velike zvezde akcijskih filmov in mojstra borilnih veščin, ki gleda v sonce brez mežikanja, olušči nož z jabolkom in spi z blazino pod pištolo.

On je junak tudi v resničnem življenju, zgled predanega in požrtvovalnega partnerja ter po mnenju številnih žensk ideal moškega, piše zadovoljna.rs.

Neuničljiv v vseh pogledih

Na filmskem platnu je neuničljiv, nepremagljiv in neizprosen, fenomen, ki kljubuje vsem naravnim in fizikalnim zakonom.

Igralec, ki verjetno nikoli ne bo prejel oskarja, a bi, če uporabimo slog znanih šal o njem, lahko oskar prejel njega.

On je Chuck Norris, legenda zlate dobe hollywoodskih akcijskih filmov, mojster več borilnih veščin, ki je marca letos praznoval 85. rojstni dan, in videti je, kot da rojstni dnevi slavijo njega.

Burno ljubezensko življenje

Na zmajevi poti, Pogrešani v akciji, Zakon molka, Teksaški mož postave ... Seznam Norrisovih akcijskih filmov in serij je dobro poznan tudi tistim, ki tega žanra ne spremljajo.

Burno pa je bilo tudi njegovo ljubezensko življenje. Dvakrat se je poročil, ima pet otrok in (za zdaj) trinajst vnukov.

S prvo ženo, srednješolsko ljubeznijo Dianne Holechek, je bil poročen skoraj tri desetletja. Poročila sta se leta 1958, ko sta imela oba komaj 18 let in še preden je Chuck odšel na vojaško misijo v Južno Korejo.

Njegov sin Mike se je rodil leta 1962, leto pozneje se je iz kratke zunajzakonske afere rodila hči Dina. Zanjo Norris ni vedel vse do leta 1991, ko se je odločila, da ga spozna.

Slavni igralec in Dianne imata še enega sina, Erica. Skupaj sta preživela vsa ključna obdobja, tako vrhunce v filmski kot športni karieri, a ljubezen ni zdržala.

Leta 1989 sta se, po velikem uspehu filma Delta Force 2, razšla.

Četudi so mu pripisovali številne zveze s slavnimi ženskami, nobene od njih ni javno priznal.

Leta 1998 se je znova poročil, s 23 let mlajšo manekenko Gino O’Kelley. Z njo ima dvojčka, sina Dakoto in hčerko Danilee. Oba obožujeta borilne veščine, trenira pa ju oče osebno, čeprav je že v devetem desetletju svojega življenja.

Tragedija in zvestoba

Nedavno je Norris razkril, da se je življenje njihove družine zaradi na videz nedolžnega zdravstvenega stanja čez noč spremenilo.

Leta 2013 so zdravniki njegovi ženi Gini pred slikanjem z magnetno resonanco za revmatoidni artritis vbrizgali kontrastno tekočino, kar je povzročilo hude zaplete.

Pet mesecev je bila povsem negibna, v bolečinah, brez upanja. Chuck se je nemudoma odrekel vsem snemalnim projektom in ostal ob njej.

Spal je na kavču poleg njene postelje, poslušal njen dih in vsak trenutek skrbel zanjo. Bilo je izjemno težko in boleče.

Pred tem je bila Gina v odlični formi: aktivna, športna, zdravo se je prehranjevala in uživala življenje. Nihče ni mogel slutiti, da bo morala vse to opustiti. Na srečo se je sčasoma opomogla.

Chuck je vložil tožbo, saj je želel izvedeti, kdo je odgovoren za to, da je njegova žena skoraj umrla. Iskal je pravico.

Še vedno ljubezen in predanost

Slavni igralec ima profil na instagramu, kjer pogosto objavlja utrinke iz svojega zasebnega življenja med drugim, kako preživlja čas z družino.

Ob 26. obletnici poroke je ženi namenil te besede:

»Napolnjuješ moje življenje z veseljem, ljubeznijo in čudovitimi spomini. Hvaležen sem, da se vsak dan zbujam poleg najlepše in najbolj neverjetne ženske.

Vsak trenutek s teboj je neprecenljiv. Ljubim te, Gina, za vedno in zmeraj.«