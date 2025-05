Zapuščina tragično preminulega pevca: zmagovalci in poraženci

Sodni dokumenti razkrivajo, kdo je dobil pravico do upravljanja z zapuščino pevca Liama Payna, nekdanjega člana skupine One Direction, ki se je oktobra lani star 31 let smrtno ponesrečil med padcem s hotelskega balkona v Argentini in za seboj pustil premoženje, vredno nekaj več kot 28 milijonov evrov.

Liam je umrl brez oporoke, iz dokumentov pa je razvidno, da je zapustil premoženje v vrednosti 33 milijonov evrov, znesek se je po plačilu stroškov in dolgov zmanjšal za pet milijonov.

Sodišče je po njegovi smrti za upravljanje s premoženjem pooblastilo njegovo bivšo partnerko in mamo njunega osemletnega sina Beara, Cheryl Tweedy.

Cheryl Tweedy na pogrebu Liama. FOTO: Justin Tallis/Afp

Po britanskih pravilih o dedovanju brez oporoke bo namreč denar verjetno šel v skrbniški sklad za njegovega sina, medtem ko Liamova takratna partnerka Kate Cassidy ne bo prejela ničesar, ker nista bila poročena niti registrirana kot partnerja.

Kot so-izvršitelj zapuščine je bil imenovan vrhunski glasbeni odvetnik Richard Bray.

Kate Cassidy je bila še dva dneva pred njegovo smrtjo s pevcem.

Pred nedavnim je v podkastu On Purpose voditelja Jaya Shettyja pretresena delila besede iz zadnjega pogovora z Liamom, ko je zapuščala Buenos Aires in se vračala v njun dom na Floridi:

»Spomnim se, da sem sedela z njim in mu kar naprej govorila, koliko ga imam rada.

Zasmejal se je in me prekinil z besedami: "Kate, zamudila boš letalo, tvoj avto je že na dovozu. Obnašaš se, kot da me nikoli več ne boš videla. "«

Takrat se je Kate nasmejala, ne da bi slutila, kaj se bo zgodilo:

»Ko pogledam nazaj in vem, da je bilo to zadnjič, ko sem ga videla … je srhljivo.

Blagoslovljena sem, da sva imela tako prisrčno slovo. Najino zadnje slovo, ne bi si želela, da bi bilo drugače. Tako sem hvaležna za ta lep skupni trenutek in ne bi ga spremenila.«

V intervjuju za The Sun je marca povedala, da njegova smrt še vedno ne deluje povsem resnično:

»Ljubezen je tako optimistična in vedno upaš, da se bo vse uredilo. Seveda, če bi vedela, če bi lahko videla v prihodnost, nikoli ne bi zapustila Argentine.«

Liam je sina Beara s pevko Cheryl Tweedy, s katero sta bila v zvezi eno leto, dobil marca 2017.

Ko sta se naslednje leto razšla, je pevec na družbenih medijih zapisal: »Še vedno se imamo kot družina zelo radi. Bear je najin svet.«

Z bivšo sodnico šova X Factor, sta imela deljeno skrbništvo, Liam pa je pojasnil, da je svojega sina videval dva- do trikrat na teden.

V intervjuju za People leta 2022 je pevec povedal: »Ko sem z njim, mu namenim 100 odstotkov svojega časa in se ne obnašam neodgovorno. Rad mu dajem te trenutke, pomembni so.«

»V življenju bo potreboval svojega očeta in vesel sem, da me vidi kot superjunaka. Upam, da bo tako ostalo.«

Liam James Payne se je rodil 29. avgusta 1993 in je bil angleški pevec ter tekstopisec. Slavo je dosegel kot član svetovnega fenomena, fantovske skupine One Direction.

Prvič je nastopil kot pevec na avdiciji za X Factor leta 2008.

Po izločitvi kot solo izvajalca je znova poskusil leta 2010 in bil skupaj s štirimi drugimi tekmovalci združen v One Direction.

Zasedba je po svetu prodala več kot 70 milijonov plošč in postala ena najbolj uspešnih fantovskih skupin vseh časov ter leta 2015 razglasila premor.

Liam si je bogastvo ustvaril kot njen član in s solo kariero ter turnejami.