Zapisana v zgodovino: transspolna Rikkie je postala Miss Nizozemske

Rikkie Valerie Kollé (22) je nova miss Nizozemske in bo zastopala svojo državo na 72. izboru za miss Universe v Salvadorju. Tako je postala prva transspolna ženska z nazivom Miss Nizozemske. Na svetovnem izboru bo nastopila kot druga transspolna oseba v zgodovini - prva je bila Španka Angela Ponce, ki je tekmovala leta 2018.

»Uspelo mi je! To je neresnično, vendar sem postala miss Nizozemske. To je bil izobraževalni in čudovit proces, tako sem ponosna in srečna, da tega ne morem opisati. Svojo skupnost sem naredila ponosno in pokazala, da je to mogoče. In ja, sem trans ženska in bi rada delila svojo zgodbo, vendar sem tudi Rikkie in to mi je pomembno,« je manekenka zapisala na Instagramu.

Mimogrede, Rikkie je bila leta 2018 ena od finalistk Holland's Next Top Model.