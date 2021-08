Zanimivo, kako so kraljevi čestitali Meghan

Čestitka kraljeve družine. FOTO: Instagram

Čestitka Williama in Kate. FOTO: Instagram

Čestitka Charlesa in Camille. FOTO: Instagram

je dopolnila 40 let. Če je kdo mislil, da bo po t. i. megxitu in vseh 'bombah', ki sta jih samo letos Meghan in princodvrgla na britansko kraljevo družino (omenimo samo intervju zv katerem sta jih obtožila, da so med njimi rasisti, to, da jo je pred porokospravila v jok, pa Harryjeve obtožbe na račun očetain kraljice., da potomcem iz roda v rod predajajo bolečino), ta ignorirala njen rojstni dan, se je krepko zmotil. Kraljevi si pač ne morejo privoščiti, da bi bili videti zamerljivi snobi.Meghan je zato danes kot prva na spletnih omrežjih čestitala kraljica z računa kraljeve družine, kmalu zatem pa s svojih uradnih profilov še princin Kate ter princ Charles inVsi so objavili fotografije smehljajoče se Meghan in ji zaželeli vse najboljše, pri tem pa je zanimivo, da ji na instagramu niso čestitali med objavami, kot je to običajno, ko si kraljevi čestitajo med seboj, ampak le v 'storijih'.