Zanimiva dejstva o glamuroznem dogodku Met Gala, ki jih gotovo še ne poznate

The Met Gala je eden izmed najbolj ekstravagantnih dogodkov leta, na katerem se po rdeči preprogi lahko sprehodijo le redki izbranci. Gre za dogodek, na katerem si lahko oblikovalci in zvezdniki privoščijo, da stopijo iz svoje cone udobja, se prepustijo kreativnosti oblikovalca in predstavijo njihove najbolj odbite in edinstvene kreacije. Tako kot v preteklosti je bilo tudi na letošnji preprogi nekaj takšnih, ki so si upali izstopati in so premikali meje v modnem smislu.Več preberite TUKAJ