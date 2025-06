Zanimiv vzorec: Brad Pitt je ljubezenski kameleon

Brad Pitt je brez dvoma eden najbolj znanih in karizmatičnih igralcev današnjega časa, ki ima zanimivo, nekoliko nenavadno, a več kot opazno lastnost: svoj videz skoraj vedno usklajuje z videzom svoje partnerke, s tem zavedno ali nezavedno spreminja pričesko, slog oblačenja in se prilagaja zunanji podobi srčne izbranke.

Kako je bilo to čez leta videti v praksi, se spominja gloria.hr.

Začetek 90. let: Juliette Lewis

V začetku 90. let je bil Pitt v razmerju s takrat 17-letno Juliette Lewis. Skupaj sta bila videti kot zvezdi z naslovnice rock revije:

podobni pričeski, skuštrani prameni, usnjene jakne in sproščen, ležeren slog, s katerim sta izražala prepoznaven mladostniški upor.

Sredina 90. let: Gwyneth Paltrow

Njegova zveza z Gwyneth Paltrow je bila utelešenje minimalističnega šika. Oba sta imela enako kratko svetlo pričesko (kar je igralka kasneje pojasnila kot delo istega frizerja, slavnega Chrisa McMilliana), tudi njun modni slog se ni razlikoval.

Nosila sta identična sončna očala, črne usnjene jakne in oblačila v nevtralnih tonih, videti sta bila skoraj kot dvojčka.

Gwyneth Paltrow in Brad Pitt FOTO: Profimedia

Konec 90. in začetek 2000: Jennifer Aniston

Zakon z igralko Jennifer Aniston je prinesel novo modno sinergijo.

Od zgodnjih 90. let pa do začetka 2000-ih sta bila pogosto opažena v skoraj identičnih modnih kombinacijah: v kavbojkah, enobarvnih majicah in jaknah iz brušenega usnja.

2000–2016: Angelina Jolie

Ko je začel razmerje z Angelino Jolie, je Pitt prevzel nekoliko bolj sofisticiran slog. Njegov videz so zaznamovala črna oblačila, gladko počesani lasje in resnejši izraz, ki se je popolnoma ujemal z Angelininim glamuroznim, a mogočnim stilom.

Pogosto sta se na rdeči preprogi pojavila v usklajenih črnih oblačilih, v minimalističnem luksuzu s kančkom temačne elegance, kar je hitro postalo njun prepoznavni znak.

FOTO: Reuters

Sedaj: Ines de Ramonstilom

Danes je igralec v razmerju z Ines de Ramon, in v zadnjem času ju je pogosto videti v sproščenih, a, da, drži, usklajenih oblačilih. Spet so tu kavbojke podobnih odtenkov, jakne v nevtralnih barvah in prepoznaven občutek stilske harmonije, ki je igralcu očitno že postal navada.