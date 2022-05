Zamudila pomemben dogodek. Kaj se dogaja s kraljico?

Včeraj se je v Veliki Britaniji začelo novo parlamentarno leto, dogodek pa so zaznamovali s tradicionalno slovesnostjo, ki je bila že drugo leto zapored nekaj posebnega.

Slovesnost poteka vsako pomlad ob začetku novega parlamentarnega leta. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Lani je bilo namreč prvič, da se ga je kraljica Elizabeta II., ki ima na odprtju parlamenta govor, v katerem predstavi prioritete v naslednjem letu ter zakone, ki jih nameravajo vzpostaviti, udeležila kot vdova, letos pa na slovesnosti ni bilo niti nje.

Slednje se je zgodilo prvič po letu 1963, kraljica pa je do zadnjega upala, da ji bo le uspelo, in šele v ponedeljek zvečer so iz Buckinghamske palače sporočili, da ji težave z nogami in hojo tega na njeno veliko žalost in razočaranje ne bodo omogočile. Govor sta tako imela njena naslednika princ Charles in princ William, mesto, kjer bi morala sedeti kraljica, pa je simbolno ostalo prazno.

Elizabeta II. se v 70-letni vladavini le dvakrat ni udeležila odprtja parlamenta, leta 1959 in štiri leta pozneje, v zadnjih letih pa so protokol nekoliko spremenili in prilagodili, saj kraljica ni več mogla nositi izjemno težke krone in ceremonialnih oblačil.

V zadnjih mesecih je morala zaradi vedno večjih težav z mobilnostjo odpovedati že nekaj pomembnih in njej ljubih dogodkov, še vedno ni povsem gotovo, ali se bo s preostalimi člani družine v začetku junija pojavila na balkonu Buckinghamske palače, da bi spremljala prelet vojaških letal.

Zaradi zdravstvenih težav bo morala izpustiti še veliko njej ljubih dogodkov.

Tisti, ki jo poznajo, pravijo, da tega ne bi zamudila za nič na svetu, a v Buckinghamski palači so za zdaj pri napovedih previdnejši. Kraljici so zelo ljube tudi njene vrtne zabave, a jih letos ne bo gostila, prav tako je ni bilo na nobenem od velikonočnih dogodkov.