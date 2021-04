Britanska kraljica rojstni dan praznuje dvakrat. Enkrat na dejansko obletnico rojstva, to je 21. aprila in drugič drugo soboto junija, saj je vreme tedaj običajno lepše in primernejše za parado Pozdrav zastavi (Trooping the Colour).

