Smrt zvezdnice pretresla britansko princeso: »Bila si ena najčudovitejših oseb.«

Igralka Michelle Trachtenberg se je mnogim v spomin zapisala zaradi vloge spletkarske Georgine Sparks v seriji Opravljivka in igre v fantazijski seriji Buffy, izganjalka vampirjev.

Umrla je stara 39 let, prvi je o njeni smrti poročal New York Post, kjer so zapisali, da jo je na njenem domu v New Yorku našla mama.

Vzrok smrti uradno ni bil podan, a pokojnica ni bila žrtev sumljivih okoliščin. Nedavno je prestala presaditev jeter. Resne zdravstvene težave, vključno s transplantacijo, je pogumno skrivala pred javnostjo.

Njena nenadna smrt je še posebej pretresla britansko princeso Evgenijo, s katero sta delili globoko in iskreno prijateljstvo, piše MailOnline.

V svoji instagram zgodbi je objavila njuno skupno fotografijo in zapisala: »Zbogom, draga prijateljica. Rada te imam in te pogrešam. Hvala za toliko spominov za smeh in zabavo. Bila si ena najčudovitejših oseb, zelo premišljena, radodarna in tako zelo zabavna.«

»Največje veselje je bilo poslušati te, kako naročaš hrano, vedno z natančnostjo, da smo dobili točno tisto, kar smo vsi želeli. Mislim nate tam zgoraj, prijateljica. Na tvojo dušo, ki je bila tako svetla, in na veselje, ki si ga prinesla mnogim.«

Michelle in Evgenija sta bili v skupaj javnosti prvič opaženi leta 2013, na tekmi New York Knicks v Madison Square Gardnu.

Njuno prijateljstvo ni bilo le površinsko, raslo in razvijalo se je skozi leta. Ko je Evgenija med letoma 2013 in 2015 bivala v New Yorku, sta pogosto skupaj obiskovali galerije in muzeje, saj je bila umetnost njuna skupna strast.

Igralka je na družbenih omrežjih večkrat omenila, koliko ji pomeni kraljičina vnukinja.

Čeprav ni znano, ali sta ostali v stiku po tem, ko se je Evgenija leta 2015 vrnila v Veliko Britanijo, je očitno, da je njuno prijateljstvo pri princesi pustilo globok pečat.

Michelle morda ni bilo na njeni poroki leta 2018, a to ne pomeni, da nista gojili globoke povezave, ki je temeljila na iskrenem prijateljstvu in ne na protokolarnih formalnostih.