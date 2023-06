Žalovanje kralja Karla: Na nesrečni podmornici Titan tudi njegov prijatelj

Kralj Karel III. je budno spremljal vse dogajanje, povezano s podmornico Titan, v kateri se je pet raziskovalcev hotelo spustiti do ostankov Titanika in za katero je slabi dve uri po potopu izginila vsaka sled.

Takoj, ko je izvedel za vest o izgubljeni podmornici, je dejal, da je z mislimi pri družini Dawood in z vsemi, ki so kakorkoli povezani z incidentom, osebju pa naročil, naj ga natančno obvešča o razvoju dogodkov.

Družina Dawood je dolgoletna podpornica mednarodne Prinčeve fundacije in Britasnko -Azjsike fundacije, dobrodelnih skladov, ki ju je še kot princ ustanovil kralj Karel.

Med petimi člani odprave, ki so globoko pod gladino Atlantskega oceana izgubili življenje, sta bila tudi pakistanski milijonar Shahzada Dawood, osebni prijatelj kralja in njegov 19-letni sin Suleman. Oba sta živela v Veliki Britaniji in sta tesno sodelovala z omenjenimi fundacijami kraljeve družine. Več o tem TUKAJ - na Ona.je.