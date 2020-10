Žalovali bodo teden dni

Boril se je za pravice istospolnih in transseksualcev, veliko denarja je namenil na smrt bolnim otrokom in avtistom.

Po bolezni je umrl komaj 38-letni princ, sin brunejskega sultana in četrti v vrsti za brunejski prestol. Kaj je bil vzrok smrti, iz palače niso sporočili, so pa v medijih hitro zakrožile govorice, da je že nekaj let bil bitko z rakom. Pogreb je bil še isti dan, sultan, ki je hkrati tudi brunejski premier, pa je razglasil sedemdnevno žalovanje, med katerim so prepovedana vsa praznovanja (razen porok in zabav ob rojstvu otroka) ter veseljačenja, domačini pa morajo ves ta čas nositi belo. Bela oprava je priporočena tudi za turiste, ki so trenutno v deželi, če nič drugega, je ukazal sultan, naj si nadenejo vsaj belo zapestnico.Princ Azim, njegovo premoženje je bilo ocenjeno na dobrih pet milijard evrov, je bil velik ljubitelj zabav in rad se je družil z zvezdniki svetovnega kova. Na praznovanju njegovega 30. rojstnega dne so fotografi opaziliin, večkrat se je princ zabaval tudi z igralkamainter glasbenico. Kljub temu da je odrasel v muslimanski deželi, je bil goreč borec za pravice istospolnih in transseksualcev, zaradi česar so že nekaj časa krožile govorice, da je istospolno usmerjen, še posebno ker se ni nikoli poročil niti nima otrok. Ni pa o svoji spolni usmerjenosti nikoli govoril, v domovini, kjer veljajo strogi zakoni proti istospolnim parom, pa ga nihče o tem tudi ni nikdar spraševal.Princ Azim, ki je delal kot filmski producent in modni oblikovalec, pa ni bil znan le kot žurer, ampak tudi kot velik človek, ki je del svojega bogastva redno podarjal v dobrodelne namene, še posebno za na smrt bolne otroke ter otroke, ki so trpeli za avtizmom.